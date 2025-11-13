13 de noviembre de 2025 - 19:41

Fútbol: Luis Rubiales fue atacado a huevazos durante la presentación de su libro en Madrid

El calvo ex dirigente que dio un beso a la referente del seleccionado español femenino de fútbol: Jenni Hermoso, volvió a denunciar una campaña en su contra

El beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso de España
El beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso de España

Foto:

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El ex presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, condenado por agresión sexual por el beso forzado a Jenni Hermoso durante el Mundial femenino de 2023, fue atacado con huevos este jueves mientras presentaba su libro “Matar a Rubiales” en Madrid.

Leé además

CONMEBOL implementará decisiones semiautomáticas 

CONMEBOL anunció una nueva medida para la final de sus competiciones

Por Redacción Deportes
Fútbol. El Tomba necesita una victoria y un milagro para salvarse del descenso.

Clausura: Cronograma confirmado para la fecha 16° del Fútbol, donde habrá clasificados a playoffs y descensos

Por Gonzalo Tapia

En videos difundidos en redes sociales se ve a Rubiales, sentado con camiseta blanca y americana oscura, cuando un hombre desde el público le lanza al menos tres huevos, uno de los cuales impacta en su espalda.

El ex dirigente se levantó e intentó perseguir al agresor, que fue reducido por asistentes al acto. Tras el incidente, la presentación continuó con normalidad.

Rubiales había reaparecido días antes en televisión, en el programa El Chiringuito, en donde volvió a defender su inocencia y aseguró que el beso a Hermoso fue “consentido”, denunciando una supuesta campaña en su contra.

El ex directivo también enfrenta una causa por presunta corrupción vinculada al contrato para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita, en medio de una creciente controversia pública que vuelve a situarlo en el centro del debate mediático.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fútbol. Una buena, al menos no habrá quita de puntos para el Tomba. 

Fútbol: El Tribunal de Disciplina rechazó el pedido de Aldosivi para quitarle puntos a Godoy Cruz

Por Gonzalo Tapia
Omar Turco Asad, DT del Tomba.

Godoy Cruz se hunde en zona de descenso pero Asad mantiene la confianza: "Todavía tenemos vida"

Por Redacción Deportes
Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

Fútbol: Scaloni apuesta por la renovación en la lista para el amistoso ante Angola

Por Gonzalo Tapia
El lateral correntino resaltó el coraje, la actitud y el temple del equipo, claves para lograr la histórica conquista de la Copa Argentina.  

Copa Argentina: Luciano Gómez, el correntino que abrió el camino a la gloria de Independiente Rivadavia

Por Sergio Faria