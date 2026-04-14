14 de abril de 2026 - 20:47

En Mendoza ganaron los cuatro grandes y los punteros son Azulgranas, Banco, Chacras y Conejos

El torneo norteño es liderado por San Juan Rugby; mientras que la competencia mendocina: Pájaros, los dos Bancos y Mendoza RC son los punteros

Un buen partido de rugby protagonizaron Liceo y Peumayén en el marco del torneo de Mendoza. La victoria fue para Los Clavos.

Un buen partido de rugby protagonizaron Liceo y Peumayén en el marco del torneo de Mendoza. La victoria fue para Los Clavos.

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Ema González
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

En las provincias de Mendoza y San Juan se disputó una nueva fecha de sus respectivos torneos de rugby. Los Tordos lidera en el Grupo "A" y Mendoza RC en el emparejamiento "B" en la competencia de "La tierra de los Andes Infinitos" y San Juan Rugby es el puntero en la "Residencia del Sol".

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Torneo Provincial

El torneo mendocino entregó el resultado más abultado del fin de semana, con el impresionante 100-13 de Mendoza sobre San Jorge. Los Tordos manda en la Zona A, mientras que Mendoza RC es el líder de la Zona B.

Los Resultados

Zona "A"

Los Tordos 36 - 28 CP. Banco Mendoza

Rivadavia 15 - 33 Universitario

Marista 59 - 0 Banco

Próxima fecha Zona "A"

Universitario vs. Marista

Banco vs. Los Tordos

Belgrano vs Rivadavia

Posiciones Zona "A"

1. Los Tordos - 14 pts

2. CPBM - 14

3. Banco - 14

4. Universitario - 11

5. Marista - 6

6. Belgrano - 0

7. Rivadavia - 0

Resultados Zona "B"

San Jorge 13 - 100 Mendoza RC

Peumayén 23 - 29 Liceo

Tuqüe 41 - 23 Tacurú

Posiciones Zona "B"

1. Mendoza RC - 19 pts

2. Liceo - 15

3. Tuqüe - 14

4. Peumayén - 12

5. Tacurú - 0

6. San Jorge - 0

Proxima fecha Zona "B"

Liceo vs. Teque

Tacuriu vs. san jorge

Mendoza vs Peumayen

Competencia sanjuanina

El certamen sanjuanino sumó una nueva jornada y San Juan RC, con su goleada a Huazihul, se ubica como único líder. El otro encuentro fue para Universitario frente a Alfiles.

Resultados

Universitario 43-12 SC Alfiles

San Juan Rugby Club 62-28 Huazihul

Libre: Jockey Club

Posiciones

1. San Juan RC - 25 pts

2. Universitario - 14

3. Huazihul - 9

4. Jockey Club - 5

5. SC Alfiles - 1

La nueva fecha

Jockey Vs. San Juan Rugby

Huazihul vs. Universitario

Libre: Alfiles

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