En Mendoza ganaron los cuatro grandes y los punteros son Azulgranas, Banco, Chacras y Conejos

En las provincias de Mendoza y San Juan se disputó una nueva fecha de sus respectivos torneos de rugby. Los Tordos lidera en el Grupo "A" y Mendoza RC en el emparejamiento "B" en la competencia de "La tierra de los Andes Infinitos" y San Juan Rugby es el puntero en la "Residencia del Sol".
Torneo Provincial
El torneo mendocino entregó el resultado más abultado del fin de semana, con el impresionante 100-13 de Mendoza sobre San Jorge. Los Tordos manda en la Zona A, mientras que Mendoza RC es el líder de la Zona B.
Los Tordos 36 - 28 CP. Banco Mendoza
Rivadavia 15 - 33 Universitario
Marista 59 - 0 Banco
Próxima fecha Zona "A"
Universitario vs. Marista
Banco vs. Los Tordos
Belgrano vs Rivadavia
Posiciones Zona "A"
1. Los Tordos - 14 pts
2. CPBM - 14
3. Banco - 14
4. Universitario - 11
5. Marista - 6
6. Belgrano - 0
7. Rivadavia - 0
Resultados Zona "B"
San Jorge 13 - 100 Mendoza RC
Peumayén 23 - 29 Liceo
Tuqüe 41 - 23 Tacurú
Posiciones Zona "B"
1. Mendoza RC - 19 pts
2. Liceo - 15
3. Tuqüe - 14
4. Peumayén - 12
5. Tacurú - 0
6. San Jorge - 0
Proxima fecha Zona "B"
Liceo vs. Teque
Tacuriu vs. san jorge
Mendoza vs Peumayen
Competencia sanjuanina
El certamen sanjuanino sumó una nueva jornada y San Juan RC, con su goleada a Huazihul, se ubica como único líder. El otro encuentro fue para Universitario frente a Alfiles.
Resultados
Universitario 43-12 SC Alfiles
San Juan Rugby Club 62-28 Huazihul
Libre: Jockey Club
Posiciones
1. San Juan RC - 25 pts
2. Universitario - 14
3. Huazihul - 9
4. Jockey Club - 5
5. SC Alfiles - 1
La nueva fecha
Jockey Vs. San Juan Rugby
Huazihul vs. Universitario
Libre: Alfiles