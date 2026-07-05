Empezó el segundo tiempo y Deportivo Maipú gana al elenco de Agropecuario por 2-0

En uno de los partidos de la fecha 19, en el Grupo "B" de la Primera Nacional, Deportivo Maipú le está ganando a Agropecuario por 2 a 0.

El Cruzado viene de empatar en Mendoza ante Gimnasia y Tiro de Salta 0 a 0. Mientras, que los sojeros perdieron en su última presentación frente a los sanjuaninos de San Martín por 2 a 0.

En el primer tiempo, los hinchas Cruzados celebraron el gol de Mirko Bonfigli, tanto que quebró el cero a cero. Sobre la hora, los locales festejaron de nuevo, porque marcó Tomás Silva

Formación de Agropecuario titular Gentileza Deportivo Maipú y su formación titular Gentileza