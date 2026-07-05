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Empezó el segundo tiempo y Deportivo Maipú gana al elenco de Agropecuario por 2-0

Los hinchas Cruzados celebraron el gol de Mirko Bonfigli, tanto que quebró el cero a cero. Sobre la hora, los locales festejaron de nuevo, porque marcó Tomás Silva

El conjunto de calle Vergara mostró una mejor imagen, aunque la falta de eficacia volvió a pasarle factura y solo pudo empatar sin goles con Gimnasia y Tiro.&nbsp;
El entrenador Mariano Echeverría buscará una victoria junto a sus dirigidos, si bien el equipo de Carlos Casares no viene bien, siempre es complejo enfrentarlo
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

En uno de los partidos de la fecha 19, en el Grupo "B" de la Primera Nacional, Deportivo Maipú le está ganando a Agropecuario por 2 a 0.

El Cruzado viene de empatar en Mendoza ante Gimnasia y Tiro de Salta 0 a 0. Mientras, que los sojeros perdieron en su última presentación frente a los sanjuaninos de San Martín por 2 a 0.

En el primer tiempo, los hinchas Cruzados celebraron el gol de Mirko Bonfigli, tanto que quebró el cero a cero. Sobre la hora, los locales festejaron de nuevo, porque marcó Tomás Silva

Formación de Agropecuario titular

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Deportivo Maipú y su formación titular

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