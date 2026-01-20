20 de enero de 2026 - 19:10

El team Alpine de Fórmula 1, presentará el A526 en un crucero en Barcelona con Colapinto como protagonista

Este viernes la escudería de Fórmula 1, del piloto oriundo de Pilar, presentará su nuevo prototipo y será sobre el Mar Balear frente a las costas de Barcelona

Franco Colapinto, piloto argentino de Fórmula 1, ya tiene su calendario de competencia para la tempoorada 2026. 

Los Andes
Por Gonzalo Tapia

La escudería Alpine confirmó una presentación distinta a pocas semanas del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, ya que, el próximo viernes mostrará el A526 en un evento exclusivo montado sobre un crucero en el mar Balear, frente a la costa de Barcelona, con Franco Colapinto como una de las grandes caras del lanzamiento.

El evento se realizará a bordo de una embarcación provista por MSC, socio estratégico de Alpine, y contará con invitados seleccionados y representantes de los principales patrocinadores. Además del auto, el foco estará puesto en la dupla de pilotos: Colapinto y el francés Pierre Gasly, que compartirán el escenario principal del lanzamiento.

También estarán presentes figuras fuertes de la estructura deportiva, como Flavio Briatore, asesor del equipo, y Steve Nielsen, jefe de escudería, quienes acompañarán la presentación del monoplaza con el que Alpine buscará dejar atrás una campaña 2025 frustrante y construir un 2026 de recuperación.

Para Colapinto, la jornada del viernes será el primer gran paso formal de una temporada clave en su carrera: comenzará el año bajo los flashes, pero con la mira puesta en lo importante, que será trasladar esa ilusión del barco a la pista y sostener un arranque competitivo cuando el calendario oficial se ponga en marcha.

