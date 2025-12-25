25 de diciembre de 2025 - 09:13

El Rally Dakar ajusta el cinturón para la largada: los argentinos que correrán

Se viene la competencia más dura del mundo del automovilismo, que movilizará a una veintena de argentinos por Arabia Saudita.

Se acerca el Rally Dakar /Foto: AP

Se acerca el Rally Dakar /Foto: AP

Foto:

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

El Rally Dakar es, por lejos, la competencia más exigente del deporte motor. Para terminarlo hace falta mucha resistencia física y mental, un equipo unido y una conexión única con el vehículo. Para ganarlo, inclusive mucho más que eso. Este año no será la excepción, ya que el recorrido será duro.


Dicha competencia, que marca el inicio del Mundial de Rally-Raid, se disputará entre el 3 y el 17 de enero en Arabia Saudita. La largada y la llegada será en Yanbu, que ha sido sede de anteriores ediciones. En el medio, un recorrido que pasará por Bisha, Wadi AD- Dawasir, Riyadh, Hail, Alula, y Al Henakiyah. Serán en total 7.994 kilómetros de pura exigencia.

El recorrido del Rally Dakar:

image

De manera oficial, la organización aseguró respecto al camino: “Con el trazado de la edición de 2026, nos encontramos con los estándares más elevados de la época saudí del Dakar, ya que el récord de kilómetros a recorrer en especial se acercará casi a igualarse. Los pilotos y sus competidores no podrán evitar el agotamiento, ni tampoco la necesidad de desenvolverse en todos los tipos de arena y de pistas”.

Además, aseguraron que los cambios en la cantidad de vivacs son por el bien de la competencia. “La decisión de reducir el número de vivacs les permitirá ser recibidos por equipos de asistencia que, más a menudo, estarán descansados y operativos a su llegada”, marcaron.

En total, 21 argentinos participarán del Dakar 2026. A partir de la situación de Juan Cruz Yacopini, en su lugar estará Jesús Calleja. Entre los nombres importantes se destacan Valentina Pertegarini y Nicolás Cavigliasso, campeones en la pasada edición, y Kevin Benavídes (correrá por primera vez en autos).

Los participantes argentinos del Rally Dakar:

MOTOS

  • Luciano Benavides – KTM Factory Team – RallyGP
  • Leonardo Cola – Rally2
  • Santiago Rostan – Rally2

AUTOS – ULTIMATE

  • Jesús Calleja
  • Lucas del Río / Bruno Jacomy

AUTOS – CHALLENGER

  • Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini
  • Puck Klaassen / Augusto Sanz
  • David Zille / Sebastián Cesana
  • Fernando Acosta / Oscar Ral
  • Kevin Benavides / Lisandro Sisterna
  • Pablo Copetti / Ennio Bozano

SIDE BY SIDE

  • Manuel Andújar / Andrés Frini
  • Jeremías González Ferioli / Gonzalo Rinaldi – Can-Am Factory Team
  • Fernando Álvarez Castellano

CATEGORÍAS ESPECIALES

  • Javier Vélez / Gastón Mattarucco - Dakar Classic
  • Benjamín Pascual - Mission 1000
