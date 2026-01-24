El Racing de Costas cayó en el debut frente a Gimnasia de La Plata

Con un gol del ex Godoy Cruz , Tomás Conechny , Racing cayó por 2 a 1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en condición de visitante . El conjunto platense se lució especialmente en el mediocampo, conformado por Nicolás Barros Schelotto e Ignacio “Nacho” Fernández , quien volvió al Lobo tras más de 10 años lejos del club.

El equipo dirigido por Fernando Zaniratto comenzó el torneo de muy buena manera y, aunque pueda parecer fuera de lo común, buscará ser protagonista. Los goles llegaron a través de Barros Schelotto , q ue convirtió un gol olímpico, y Torres, quien aprovechó el balón tras una muy buena jugada colectiva . Pese a la derrota, el arquero de Racing fue la figura del encuentro gracias a sus intervenciones ante los constantes ataques de Gimnasia, además de la contribución ofensiva de Alexis Steinbach .

Gimnasia aprovechó cada momento de debilidad de Racing , que tras el primer gol quedó aturdido, y no es para menos: fue un verdadero golazo . Nicolás Barros Schelotto capitalizó la distracción en el fondo de Cambeses y la mandó a guardar directamente desde el tiro de esquina , convirtiendo un gol olímpico que ya quedó grabado en los archivos del fútbol argentino.

Sin dudas, fue su primer gol en Primera División y, probablemente, el mejor de la primera fecha del Torneo Apertura . El Lobo se impuso 2 a 1 , ya que Racing descontó más por peso de camiseta que por juego. Incluso, el resultado pudo haber sido más abultado: en apenas 20 minutos , los de La Plata casi tenían el partido sentenciado.

Recién comenzado el segundo tiempo , Racing sufrió una distracción y Facundo Torres convirtió el segundo gol del Lobo . Tras un centro rasante de Páñaro , el delantero aprovechó el arco vacío para ampliar la diferencia. El arquero de la Academia no pudo hacer nada y la defensa, comandada por Sosa , observó cabizbaja el tanto recibido.

El banco de Gimnasia explotó de alegría, mientras que el de Racing lo hizo de bronca: Gustavo Costas no ocultó su enojo y reprochó la falta de reacción de sus jugadores. El equipo de Avellaneda nunca logró plasmar su idea y Adrián Martínez estuvo ausente en el área rival.

Tomas Conechny marcó para Racing

El ex Godoy Cruz, que afronta su tercera temporada en el club presidido por Milito, convirtió de cabeza tras una mala salida de Insfrán, que no pudo retener el centro y dejó la pelota servida para que Conechny la aprovechara y sellara el resultado definitivo, a falta de 10 minutos.

Sin embargo, Racing Club no peleó el resultado y dio la sensación de que el gol cayó literalmente del cielo. Así comenzó de mala manera el Apertura 2026, en un contexto en el que la Academia deberá sumar puntos de manera colateral, teniendo en cuenta que también disputa la CONMEBOL Libertadores.