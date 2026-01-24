24 de enero de 2026 - 20:13

Boca Juniors empieza el Apertura contra Deportivo Riestra: hora, TV, formaciones

El Xeneize recibe al Malevo en el comienzo de la Liga Profesional. Es este domingo desde las 18.30 horas, en La Bombonera.

Boca Juniors recibe a Riestra en La Bombonera.

El Xeneize inicia un año clave, con el regreso a la Copa Libertadores y la necesidad de cortar una racha que ya se acerca a los cuatro años sin títulos a nivel nacional, mientras que el Malevo quiere consolidarse como uno de los animadores del campeonato.

El equipo de Claudio Úbeda todavía no sumó refuerzos, y afrontará el debut con un plantel que combina experiencia y jerarquía. En ese contexto, se destacan nombres como Leandro Paredes, Ander Herrera y Exequiel Zeballos, piezas que serán fundamentales para el funcionamiento de un Boca que busca recuperar protagonismo en todas las competencias.

Miguel Merentiel est&aacute; lesionado y se pierde el debut

Sin embargo, el estreno llega con un problema serio en ofensiva. Con Miguel Merentiel lesionado, y con Edinson Cavani (lumbalgia) y Milton Giménez (pubalgia) entre algodones, Úbeda se verá obligado a utilizar a Lucas Janson como centrodelantero, una función que no es la habitual para el ex Vélez. La apuesta será un 4-3-3, con la intención de sostener intensidad y presión alta desde el inicio, pero con un ataque condicionado por las bajas.

La otra gran novedad pasa por el mediocampo: Tomás Belmonte se perfila como titular para completar el tridente junto a Paredes y Herrera. El ex Lanús, que viene de marcar ante Olimpia en la pretemporada, le aportará dinámica y recorrido a una zona donde Boca gana buen pie, pero necesitaba más movilidad y despliegue.

Del otro lado, Deportivo Riestra llega con expectativas altas luego de un 2025 que lo dejó clasificado a la Copa Sudamericana 2026, el primer desafío internacional de su historia. El equipo dirigido por Gustavo Benítez sumó incorporaciones como Nicolás Watson, Iván López y José Ingratti, y mantuvo a jugadores importantes como Antony Alonso.

Posibles formaciones de Boca - Deportivo Riestra:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Alan Velasco. DT: Claudio Úbeda.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Torres, Miguel Ángel Barbieri, Nicolás Sansotre; Nicolás Watson, Pablo Monje, Jonatan Goitía, Pedro Ramírez; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Datos del partido:

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Ariel Penel

Hora: 18.30

TV: TNT Sports

Minuto a minuto y estadísticas:

