Boca Juniors empieza el Apertura contra Deportivo Riestra: hora, TV, formaciones

El Xeneize recibe al Malevo en el comienzo de la Liga Profesional. Es este domingo desde las 18.30 horas, en La Bombonera.

Boca Juniors recibe a Deportivo Riestra este domingo desde las 18.30, por la primera fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro se disputará en La Bombonera con Sebastián Zunino como el encargado de impartir justicia.

El Xeneize inicia un año clave, con el regreso a la Copa Libertadores y la necesidad de cortar una racha que ya se acerca a los cuatro años sin títulos a nivel nacional, mientras que el Malevo quiere consolidarse como uno de los animadores del campeonato.

El equipo de Claudio Úbeda todavía no sumó refuerzos, y afrontará el debut con un plantel que combina experiencia y jerarquía. En ese contexto, se destacan nombres como Leandro Paredes, Ander Herrera y Exequiel Zeballos, piezas que serán fundamentales para el funcionamiento de un Boca que busca recuperar protagonismo en todas las competencias.

Miguel Merentiel está lesionado y se pierde el debut Sin embargo, el estreno llega con un problema serio en ofensiva. Con Miguel Merentiel lesionado, y con Edinson Cavani (lumbalgia) y Milton Giménez (pubalgia) entre algodones, Úbeda se verá obligado a utilizar a Lucas Janson como centrodelantero, una función que no es la habitual para el ex Vélez. La apuesta será un 4-3-3, con la intención de sostener intensidad y presión alta desde el inicio, pero con un ataque condicionado por las bajas.

La otra gran novedad pasa por el mediocampo: Tomás Belmonte se perfila como titular para completar el tridente junto a Paredes y Herrera. El ex Lanús, que viene de marcar ante Olimpia en la pretemporada, le aportará dinámica y recorrido a una zona donde Boca gana buen pie, pero necesitaba más movilidad y despliegue.