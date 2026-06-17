El mundo, rendido ante Messi, otra vez... cómo titularon los principales medios internacionales la victoria de Argentina

La actuación de Lionel Messi en el debut de Argentina en el Mundial 2026 generó una ola de elogios en los principales medios internacionales, que destacaron el histórico triplete del rosarino en la victoria por 3 a 0 frente a Argelia y lo ubicaron nuevamente en el centro de la escena futbolística mundial.

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Con tres goles en la primera fecha de la fase de grupos, Messi lideró el triunfo del vigente campeón del mundo y volvió a romper marcas históricas , una actuación que fue celebrada por diarios y portales deportivos de distintos continentes.

Desde el Reino Unido , The Guardian tituló: “Cosas de Messi: ¿Qué ocurrió en una noche histórica para Argentina?”, mientras que The Telegraph puso el foco en los récords alcanzados por el capitán albiceleste y señaló: “El triplete de Lionel Messi iguala el récord de la Copa del Mundo, pero ¿debería haber sido expulsado?”.

En Estados Unidos , The New York Post destacó la respuesta del argentino a las figuras de la nueva generación y encabezó su cobertura con: “Lionel Messi abre el Mundial con un triplete para responder a Kylian Mbappé, y mucho más”.

El emblema de la Selección Argentina, Lionel Messi, grita el golazo convertido ante Argelia

El emblema de la Selección Argentina, Lionel Messi, grita el golazo convertido ante Argelia

España , país donde Messi construyó gran parte de su carrera profesional, tampoco quedó al margen de la admiración. Mundo Deportivo lo definió como “un marciano para gobernar el mundo”, mientras que Marca celebró: “¡¡¡Histórico hat-trick de Messi!!!... que hace soñar a Argentina con el bicampeonato”.

La repercusión también se sintió en Francia. El prestigioso diario deportivo L’Equipe eligió un título tan breve como contundente: “One, two, three... Viva Leo Messi!”.

¿Qué le pasó a Lionel Messi y por qué lloraba en pleno triunfo ante Argelia? La emoción de Messi tras convertir el primer gol contra Argelia. Gentileza

En Medio Oriente, Al Jazeera resaltó la influencia decisiva del capitán argentino: “Un triplete de Messi impulsa a la vigente campeona Argentina a la victoria sobre Argelia en el Mundial”.

Elogios en Sudamérica

La prensa sudamericana también dedicó amplios espacios al desempeño del rosarino.

En Uruguay, El País se preguntó: “¿Cómo será ser Messi?”, mientras que en Brasil, Globo Esporte destacó el costado emocional de la noche y tituló: “Messi sigue llorando: cómo una noche de Mundial conmovió a la estrella que ya lo ha vivido casi todo”.

Desde Chile, BioBio remarcó la dimensión histórica de la actuación: “Triplete e historia pura: Messi guió la goleada de Argentina sobre Argelia y alcanza a Miroslav Klose”.

El emblema de la Selección Argentina, Lionel Messi El emblema de la Selección Argentina, Lionel Messi EFE / Juan Ignacio Roncoroni

Por su parte, el diario peruano El Comercio publicó: “Lionel Messi, épico, glorioso, único: por qué los 16 goles del máximo goleador de los mundiales le discuten la gloria a Maradona y Pelé”.

Más allá de las diferencias de enfoque, las crónicas internacionales coincidieron en varios conceptos que se repitieron en distintos idiomas y países: “El mito continúa”, “Messi hizo historia otra vez”, “Primer hat-trick mundialista de su carrera”, “Igualó a Klose en la cima de los goleadores de los Mundiales” y “La vigencia de una leyenda”.

A los 39 años, Messi emocionó con su fútbol a millones de fanáticos en todo el múndo y volvió a demostrar por qué es el mejor de la historia.