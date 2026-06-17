La memorable actuación del 10 provocó los elogios del mediocampista chileno que reaccionó al partido en vivo.

Arturo Vidal se rindió ante Messi tras su hat trick ante Argelia: "Es de otro planeta".

El mediocampista chileno Arturo Vidal no pudo ocultar su admiración por Lionel Messi durante la goleada de la selección argentina frente a Argelia en el Mundial 2026. Mientras seguía el partido en vivo, el excompañero del capitán argentino en Barcelona reaccionó con elogios.

Con Chile sin participar en Copa del Mundo, Vidal observó el partido y celebró cada una de las intervenciones del rosarino, quien marcó los tres goles de la victoria albiceleste y volvió a ser la gran figura del equipo.

Uno de los momentos más comentados llegó durante el primer tanto de Messi. Al anticipar la jugada, Vidal advirtió lo que estaba por ocurrir: “Esa, ahí la tiene que agarrar… ¡Golazo! ¡El único que puede marcar la diferencia! Qué golazo hueón. ¡Ese hueón es de otro planeta...! Qué terrible ese golazo”, expresó el chileno mientras observaba la transmisión.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arturo Vidal TV (@elreinadodevidal) Más adelante, durante otro de los tantos del 10 , expresó: “Extraterrestre no falla, ese no falla. Increíble hueón. El único que juega en Argentina es Leo, no juega nadie más, juega solo. Mirá, el único que se mueve pensando en el arco”, afirmó.

Embed Arturo Vidal aplaudiendo a Messi tras el hat-trick. "Extraterrestre. Va a hacer 9 goles en 3 partidos" pic.twitter.com/ta650xXBkq — Fede Aikawa (@fedeaikawa) June 17, 2026 Vidal, que compartió vestuario con Messi durante su paso por el Barcelona entre 2018 y 2020, también analizó los próximos encuentros de la fase de grupos. “Le queda Jordania y Austria. Va a hacer nueve goles en tres partidos”, pronosticó.