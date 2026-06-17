Arturo Vidal se rindió ante Messi tras su hat trick ante Argelia: "Es de otro planeta".

El mediocampista chileno Arturo Vidal no pudo ocultar su admiración por Lionel Messi durante la goleada de la selección argentina frente a Argelia en el Mundial 2026. Mientras seguía el partido en vivo, el excompañero del capitán argentino en Barcelona reaccionó con elogios.
Con Chile sin participar en Copa del Mundo, Vidal observó el partido y celebró cada una de las intervenciones del rosarino, quien marcó los tres goles de la victoria albiceleste y volvió a ser la gran figura del equipo.
Uno de los momentos más comentados llegó durante el primer tanto de Messi. Al anticipar la jugada, Vidal advirtió lo que estaba por ocurrir: “Esa, ahí la tiene que agarrar… ¡Golazo! ¡El único que puede marcar la diferencia! Qué golazo hueón. ¡Ese hueón es de otro planeta...! Qué terrible ese golazo”, expresó el chileno mientras observaba la transmisión.
Más adelante, durante otro de los tantos del 10 , expresó: “Extraterrestre no falla, ese no falla. Increíble hueón. El único que juega en Argentina es Leo, no juega nadie más, juega solo. Mirá, el único que se mueve pensando en el arco”, afirmó.
Vidal, que compartió vestuario con Messi durante su paso por el Barcelona entre 2018 y 2020, también analizó los próximos encuentros de la fase de grupos. “Le queda Jordania y Austria. Va a hacer nueve goles en tres partidos”, pronosticó.
Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial
El próximo lunes 22 de junio, la selección se medirá con Austra en lo que será la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial. El partido será a las 14 horario argentina en Dallas.