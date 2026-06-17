17 de junio de 2026 - 13:17

Arturo Vidal se rindió ante Messi tras su hat trick ante Argelia: "Es de otro planeta"

La memorable actuación del 10 provocó los elogios del mediocampista chileno que reaccionó al partido en vivo.

Arturo Vidal se rindió ante Messi tras su hat trick ante Argelia: Es de otro planeta.

Arturo Vidal se rindió ante Messi tras su hat trick ante Argelia: "Es de otro planeta".

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Los padres de Diogo Jota acompañan a la selección en Houston: un debut marcado por la memoria.

Grito al cielo y una pulsera especial: el homenaje de Portugal a Diogo Jota en el Mundial 2026

Por Nicolás Salas
La emoción de Lionel Scaloni en el debut de Argentina en el Mundial 2026.

"Te quiero mucho": la confesión de Scaloni a Messi que recorre el mundo tras el triunfo en Kansas

Por Francisco Moreno

Con Chile sin participar en Copa del Mundo, Vidal observó el partido y celebró cada una de las intervenciones del rosarino, quien marcó los tres goles de la victoria albiceleste y volvió a ser la gran figura del equipo.

Uno de los momentos más comentados llegó durante el primer tanto de Messi. Al anticipar la jugada, Vidal advirtió lo que estaba por ocurrir: “Esa, ahí la tiene que agarrar… ¡Golazo! ¡El único que puede marcar la diferencia! Qué golazo hueón. ¡Ese hueón es de otro planeta...! Qué terrible ese golazo”, expresó el chileno mientras observaba la transmisión.

Más adelante, durante otro de los tantos del 10 , expresó: “Extraterrestre no falla, ese no falla. Increíble hueón. El único que juega en Argentina es Leo, no juega nadie más, juega solo. Mirá, el único que se mueve pensando en el arco”, afirmó.

Embed

Vidal, que compartió vestuario con Messi durante su paso por el Barcelona entre 2018 y 2020, también analizó los próximos encuentros de la fase de grupos. “Le queda Jordania y Austria. Va a hacer nueve goles en tres partidos”, pronosticó.

Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial

El próximo lunes 22 de junio, la selección se medirá con Austra en lo que será la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial. El partido será a las 14 horario argentina en Dallas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Helene Spilling Ødegaard, esposa del capitán del equipo noruego. 

Es esposa de Martin Ødegaard, empezó a tejer y hoy impulsa una causa solidaria

Por Redacción Deportes
Szymon Marciniak, uno de los árbitros del Mundial 2026.

Cuánto ganan los árbitros del Mundial 2026: aumentos históricos y pagos por el VAR

Por Redacción Deportes
La plancha de Lionel Messi a Aissa Mandi que desató polémica en Argentina-Argelia

La plancha de Messi a Mandi que enojó a chilenos, españoles y mexicanos: "Era tarjeta roja"

Por Redacción Deportes
Ibrahim Mbaye disputa la pelota frente a los jugadores franceses Desire Doue  y Theo Hernandez, en el partido entre Senegal y Francia. 

Acusaron a un relator argentino de decir "senegral", se armó revuelo internacional pero era IA

Por Redacción Deportes