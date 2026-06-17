17 de junio de 2026 - 09:44

De Mike Tyson a Manu Ginóbili: "el pibito ese con el 10" y la reacción de las estrellas del deporte al triplete de Messi

El capitán argentino alcanzó los 16 goles en mundiales, llegó a su partido número 200 con la Albiceleste y reveló que atravesó días personales difíciles antes del debut.

Desde Tyson a Ginóbili: las figuras que destacaron el triplete de Messi.

Desde Tyson a Ginóbili: las figuras que destacaron el triplete de Messi.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Selección Argentina inició su participación en el Mundial 2026 con una contundente victoria por 3 a 0 frente a Argelia en Kansas City. Lionel Messi fue el protagonista absoluto al anotar los tres goles del encuentro, logrando igualar récords históricos y despertando elogios inmediatos de figuras como Manu Ginóbili y Mike Tyson.

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El capitán albiceleste abrió el marcador a los 16 minutos tras una asistencia de Rodrigo De Paul, para luego ampliar la ventaja a los 59 y cerrar su cuenta personal a los 75 minutos. Con este desempeño, Messi alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo, igualando la marca histórica del alemán Miroslav Klose como el máximo artillero del certamen. Además, el encuentro en el Arrowhead Stadium marcó su partido oficial número 200 vistiendo la camiseta nacional.

Al convertir el primer tanto, Messi se mostró emocionalmente afectado y derramó lágrimas, un gesto que luego explicó en la zona mixta. El futbolista aclaró que su reacción se debió a cuestiones personales ajenas a lo deportivo, tras haber pasado días difíciles antes del debut. Asimismo, reveló que se siente identificado con la disciplina de Rafael Nadal, cuya serie documental está utilizando como fuente de inspiración en esta etapa de su carrera.

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¿Qué dijeron las estrellas del deporte sobre el triplete de Messi?

Las redes sociales registraron el impacto del nivel del rosarino a sus 38 años. Manu Ginóbili bromeó en sus cuentas oficiales diciendo que "el pibito de la 10 juega bien" y alardeó de su "buen ojo" tras confirmarse el triplete.

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Otras figuras como Patrick Mahomes, presente en el estadio, y Erling Haaland también expresaron su admiración, calificando al argentino como el mejor de todos los tiempos y un "loco" del fútbol.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni se posiciona ahora como líder de su zona junto a Austria, que venció 3-1 a Jordania en la misma jornada. El próximo compromiso de la Argentina será el lunes 22 de junio en Dallas contra el seleccionado europeo, duelo que definirá la cima del Grupo J. Messi completó 79 minutos de juego en el debut antes de ser reemplazado bajo una ovación masiva.

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