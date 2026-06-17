17 de junio de 2026 - 16:37

El arquero de Austria calentó la previa y le tiró a Lionel Messi: "Soy team Cristiano Ronaldo"

El portero Alexander Schlager palpitó el duelo ante la Selección Argentina por el Mundial 2026, y se refirió al capitán Albiceleste.

El arquero de Austria calentó la previa y le tiró a Lionel Messi

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Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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En la ronda de prensa de FIFA posterior al partido que terminó con victoria ante Jordania por 3 a 1, los futbolistas del elenco Albirrojo se refirieron al desafío que afrontarán ante el cuadro de Lionel Scaloni. Mientras algunos decidieron responder con calma y paños fríos, hubo una excepción fuerte.

El arquero de Austria habló sobre Lionel Messi: "Tiene una presencia increíble"

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Se trata del arquero Alexander Schlager, que no dudó en tirar una chicana cuando le consultaron por el triplete del capitán argentino Lionel Messi. "Soy team Cristiano Ronaldo", remarcó entre risas. Sin embargo, luego lo elogió para dejar en claro que lo anterior era una humorada. "El es un jugador con muchos años de experiencia y que ha ofrecido actuaciones tan buenas que sería poco respetuoso decir algo en contra", remarcó.

Una de las preocupaciones del portero "es el aura" que rodea a la Pulga, aspecto sobre el cual amplió: "Tiene una presencia increíble, y se nota. También forma parte de un equipo que es lo que es. Estoy deseando que llegue el partido y lo intentaremos".

Ante la Selección Argentina, Austria espera un partido sin la pelota:

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Otro que opinó sobre Argentina es el técnico de Austria Ralf Rangnick. El DT expresó que la fortaleza Albiceleste es el control del balón, lo que dificultará su plan de juego. "Hoy hemos visto la gran calidad que tiene Argentina: es el clásico equipo de posesión de balón. Será un partido extremadamente difícil", vaticinó.

Finalmente, el volante Romano Schmid se sumó a la lectura de su conductor, anticipando la dureza de un encuentro incómodo. “Los argentinos querrán tener más la posesión. Con el balón todavía tenemos margen de mejora, cometimos muchos errores”, lanzó.

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