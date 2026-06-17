17 de junio de 2026 - 17:58

Gianni Infantino llenó de elogios a Messi tras su triplete ante Argelia y por el récord mundialista

El presidente de la FIFA celebró la noche estelar de la Selección Argentina ante el conjunto africano. “Una multitud fue testigo de la grandeza”, afirmó.

Gianni Infantino llenó de elogios a Messi.

Gianni Infantino llenó de elogios a Messi.

Foto:

Ilustración Los Andes
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

El arquero de Austria calentó la previa y le tiró a Lionel Messi

El arquero de Austria calentó la previa y le tiró a Lionel Messi: "Soy team Cristiano Ronaldo"
La emoción de Lionel Scaloni en el debut de Argentina en el Mundial 2026.

"Te quiero mucho": la confesión de Scaloni a Messi que recorre el mundo tras el triunfo en Kansas

El equipo nacional tuvo una noche estelar, logrando una victoria por 3-0 ante el equipo africano, quien en la previa se posicionaba como un equipo competitivo. Sin embargo, la superioridad de Argentina no le permitió demostrar su juego, con el que lograron clasificar al Mundial 2026. Además, el astro argentino tuvo una noche inolvidable que alegró a todos los argentinos.

Saludos de Gianni Infantino a Lionel Messi

Uno de los mensajes estuvo dedicado a un nuevo récord del rosarino. Con el tercer gol frente al conjunto argelino, Messi alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó la marca del alemán Miroslav Klose entre los máximos goleadores de la historia del torneo.

“Felicitaciones al campeón mundial @leomessi por marcar su gol número 16. Este hito es un reflejo de tu brillantez atemporal mientras les sigues dando alegrías a millones de personas alrededor del mundo”, escribió el presidente del fútbol a nivel mundial en su primera publicación dedicada a Messi.

image

En el segundo posteo, Infantino reconoció al capitán de la Selección argentina por el primer triplete en un partido: “@leomessi ha llegado con estilo anotando su primer hat-trick de la Copa Mundial de la FIFA! Una multitud increíble y con capacidad fue testigo de la grandeza” .

La Selección argentina fue la primera de Sudamérica en ganar en el debut de este Mundial 2026, venciendo 3-0 a Argelia, con Hat Trick de Lionel Messi.

image

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Arturo Vidal se rindió ante Messi tras su hat trick ante Argelia: Es de otro planeta.

Arturo Vidal se rindió ante Messi tras su hat trick ante Argelia: "Es de otro planeta"

La plancha de Lionel Messi a Aissa Mandi que desató polémica en Argentina-Argelia

La plancha de Messi a Mandi que enojó a chilenos, españoles y mexicanos: "Era tarjeta roja"

La prensa mundial se rindió a Messi tras su triplete ante Argelia: El mito continúa.

El mundo, rendido ante Messi, otra vez... cómo titularon los principales medios internacionales la victoria de Argentina

Un problema bastante grave: esto dijo Eduardo Feinmann sobre la salud del padre de Lionel Messi

"Un problema bastante grave": esto dijo Eduardo Feinmann sobre la salud del padre de Lionel Messi