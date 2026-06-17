Gianni Infantino llenó de elogios a Messi tras su triplete ante Argelia y por el récord mundialista

El presidente de la FIFA celebró la noche estelar de la Selección Argentina ante el conjunto africano. “Una multitud fue testigo de la grandeza”, afirmó.

La extraordinaria actuación de Lionel Messi en el triunfo de la Selección Argentina sobre Argelia generó repercusiones en el mundo del fútbol. En esta ocasión, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó públicamente la noche del mejor jugador del mundo a través de dos publicaciones en sus redes sociales.

El equipo nacional tuvo una noche estelar, logrando una victoria por 3-0 ante el equipo africano, quien en la previa se posicionaba como un equipo competitivo. Sin embargo, la superioridad de Argentina no le permitió demostrar su juego, con el que lograron clasificar al Mundial 2026. Además, el astro argentino tuvo una noche inolvidable que alegró a todos los argentinos.

Saludos de Gianni Infantino a Lionel Messi Uno de los mensajes estuvo dedicado a un nuevo récord del rosarino. Con el tercer gol frente al conjunto argelino, Messi alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó la marca del alemán Miroslav Klose entre los máximos goleadores de la historia del torneo.

“Felicitaciones al campeón mundial @leomessi por marcar su gol número 16. Este hito es un reflejo de tu brillantez atemporal mientras les sigues dando alegrías a millones de personas alrededor del mundo”, escribió el presidente del fútbol a nivel mundial en su primera publicación dedicada a Messi.

image En el segundo posteo, Infantino reconoció al capitán de la Selección argentina por el primer triplete en un partido: “@leomessi ha llegado con estilo anotando su primer hat-trick de la Copa Mundial de la FIFA! Una multitud increíble y con capacidad fue testigo de la grandeza” .