La plancha de Messi a Mandi que enojó a chilenos, españoles y mexicanos: "Era tarjeta roja"

El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 dejó este martes una actuación memorable de Lionel Messi , autor de un triplete en la goleada frente a Argelia. Sin embargo, más allá de los goles y los récords, una acción del capitán argentino generó una fuerte controversia en las redes sociales y en distintos medios de Chile, España y México.

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La jugada polémica ocurrió a los 30 minutos del primer tiempo, cuando Messi fue a presionar la salida del seleccionado argelino. En el intento por recuperar la pelota, impactó con la planta de su pie sobre la pantorrilla del defensor Aïssa Mandi.

El árbitro polaco Szymon Marciniak se percató de la infracción, pero decidió no mostrarle tarjeta alguna al capitán argentino. Tampoco hubo intervención del VAR para revisar la acción, por lo que el juego continuó sin mayores consecuencias disciplinarias.

La plancha de Lionel Messi a Aissa Mandi que desató polémica en Argentina-Argelia

La plancha de Lionel Messi a Aissa Mandi que desató polémica en Argentina-Argelia

La decisión arbitral provocó una ola de reacciones en redes sociales y programas deportivos de distintos países. Periodistas, espectadores y comentaristas de Chile, España y México, siempre críticos de la Selección Argentina por derrotas y broncas del pasado , cuestionaron la determinación del juez y consideraron que la acción ameritaba, al menos, una tarjeta amarilla.

RASPA EL CAPITÁN: Messi fue con todo a presionar la salida de Argelia y cometió falta. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/P8nImQt7qf

Algunos incluso sostuvieron que la infracción de Messi era merecedora de expulsión directa por la forma en que impactó sobre la pierna del defensor.

"Desde la cabina del VAR tampoco lo llamaron para chequearlo. En definitiva, pasó desapercibido", reclamó un periodista en una nota del diario chileno La Tercera.

De hecho, denunció que el árbitro Marciniak ya dirigió a Argentina y, por lo tanto, trajo "buenos recuerdos".

Quejas en Chile porque no le sacaron tarjeta roja a Lionel Messi en el partido ante Argelia Quejas en Chile porque no le sacaron tarjeta roja a Lionel Messi en el partido ante Argelia La Tercera

"El réferi trae buenos recuerdos al otro lado de la cordillera (Argentina), pues fue el que dictó órdenes en la final del Mundial de Qatar 2022, donde los transandinos derrotaron por penales a Francia. De hecho, en esa definición, Marciniak sancionó un polémico lanzamiento desde los 12 pasos tras una supuesta falta de Ousmane Dembélé sobre Ángel Di María, que dio paso al 1-0 transitorio", dijo el periodista de Chile.

"Además, si se viaja más atrás en ese torneo, el juez polaco también dirigió en otro de los duelos de Argentina: en octavos de final, dijo presente en la victoria por 2-1 frente a Australia", sumó en tono crítico.

En "El Chiringuito", famoso programa televisivo de España, el periodista José Luis Sánchez se mostró enojado porque no hubo roja para Messi: "A Messi no lo quieren expulsar. Lo de ayer todos sabemos que si no se llamaba Lionel Messi terminaba en el vestuario. No es discutible que esto es roja".

"La realidad es que después de su primer gol Messi debería haber sido expulsado. Todos sabemos que esto es roja (...) Es Lio Messi y no lo quieren expulsar. Infantino estaba aplaudiendo", expresó el comunicador español, más allá de destacar el desempeño del delantero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elchiringuitotv/status/2067202945788092613?s=20&partner=&hide_thread=false "A MESSI NO lo QUIEREN EXPULSAR".



"ES ROJA... NO es DEBATIBLE".



@JLSanchez78, más rotundo que nunca tras el hat-trick del argentino. pic.twitter.com/P1JLZAqxha — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 17, 2026

El periodista español Edu Aguirre siguió en la misma línea: "No me quiero calentar, pero es demasiado evidente, hermano. Todos vimos cómo Argentina ganó el Mundial pasado con 7 penales en 7 partidos. Lo tenían que echar".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2067256209770504537&partner=&hide_thread=false “Le tienen que ECHAR. Si cualquiera de los otros 21 jugadores pega esa patada Y NO SE LLAMAN MESSI lo echan.



Es demasiado obvio para mi. MESSI SIEMPRE TIENE ALGUNA AYUDITA".



Edu Aguirre, sobre la falta de Leo Messi vs Argelia. pic.twitter.com/MLOGBkqtGV — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 17, 2026

Por otra parte, en ESPN de México, los periodistas manifestaron en contra de Messi: "Con menos argumentos en otras jugadas han sido rojas para otros".

"A cualquier mortal le sacan la roja", denunciaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/futpicante/status/2067124294727975158?s=20&partner=&hide_thread=false "Con menos argumentos en otras jugadas han sido rojas para otros"



"A CUALQUIER MORTAL LE SACAN LA ROJA"



"Para mí amarilla... nunca tiene la intención"



El debate tras la polémica plancha de Messi. pic.twitter.com/e6MyjEqCzQ — Futbol Picante (@futpicante) June 17, 2026

De todos modos, más allá de las quejas de chilenos, españoles y mexicanos después del partido, la polémica no pasó a mayores y Messi completó una noche histórica.

Con sus tres goles, lideró la victoria argentina y alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo artillero en la historia de las Copas del Mundo.