Los memes de Argentina-Argelia: Messi, el hijo de Zinedine Zidane y los intentos de Lautaro Martínez

El partido debut en el Mundial 2026 dejó una ola de bromas y comentarios en las redes sociales.

Memes que dejó el partido de Argentina-Argelia en el Mundial 2026

Más allá del festejo y los elogios para Lionel Messi por su hat-trick, el debut triunfal de Argentina frente a Argelia en el Mundial 2026 desató una ola de memes, bromas y comentarios en las redes sociales, en un intento por aliviar lo vivido durante el partido disputado en Kansas City este martes.

El rosarino, próximo a cumplir 39 años, metió los tres goles y dejó al seleccionado nacional como líder del Grupo J con mejor diferencia que Austria, que más tarde venció 3-1 a Jordania. Se puso el equipo al hombro hasta su salida a los 79 minutos, generando una ovación mundial.

En las redes sociales, especialmente en X, los espectadores se rindieron una vez más ante el ídolo máximo del fútbol, pero los posteos virales también apuntaron a otras circunstancias del partido estreno en la Copa del Mundo.

Lionel Messi - Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026 En el Mundial 2026, Messi sigue haciendo lo que las leyendas hacen: convertir lo imposible en costumbre. EFE / Juan Ignacio Roncoroni Por ejemplo, el fallido rendimiento de Lautaro Martínez, que no pudo convertir pese a sus intentos al arco.