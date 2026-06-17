17 de junio de 2026 - 08:19

Los memes de Argentina-Argelia: Messi, el hijo de Zinedine Zidane y los intentos de Lautaro Martínez

El partido debut en el Mundial 2026 dejó una ola de bromas y comentarios en las redes sociales.

Memes que dejó el partido de Argentina-Argelia en el Mundial 2026

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El rosarino, próximo a cumplir 39 años, metió los tres goles y dejó al seleccionado nacional como líder del Grupo J con mejor diferencia que Austria, que más tarde venció 3-1 a Jordania. Se puso el equipo al hombro hasta su salida a los 79 minutos, generando una ovación mundial.

En las redes sociales, especialmente en X, los espectadores se rindieron una vez más ante el ídolo máximo del fútbol, pero los posteos virales también apuntaron a otras circunstancias del partido estreno en la Copa del Mundo.

Lionel Messi - Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026
En el Mundial 2026, Messi sigue haciendo lo que las leyendas hacen: convertir lo imposible en costumbre.

En el Mundial 2026, Messi sigue haciendo lo que las leyendas hacen: convertir lo imposible en costumbre.

Por ejemplo, el fallido rendimiento de Lautaro Martínez, que no pudo convertir pese a sus intentos al arco.

Otros destacaron el desempeño notable de Rodrigo de Paul, clave en el pase desde atrás de mitad de cancha para dejarle la redonda a Messi y así convertir el primer gol. Licha Martínez también se robó las miradas del público.

También hubo lugar para algunas burlas hacia el exfutbolista Zinedine Zidane, quien estaba presente en el estadio apoyando a su hijo, Luca Zidane, arquero de Argelia. Y para la cuestionada publicidad de Diego Maradona, resucitado con IA, para una reconocida casa de apuestas online.

Memes de Argentina-Argelia:

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