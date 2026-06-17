Los memes de Argentina-Argelia: Messi, el hijo de Zinedine Zidane y los intentos de Lautaro Martínez

Más allá del festejo y los elogios para Lionel Messi por su hat-trick, el debut triunfal de Argentina frente a Argelia en el Mundial 2026 desató una ola de memes, bromas y comentarios en las redes sociales, en un intento por aliviar lo vivido durante el partido disputado en Kansas City este martes.
El rosarino, próximo a cumplir 39 años, metió los tres goles y dejó al seleccionado nacional como líder del Grupo J con mejor diferencia que Austria, que más tarde venció 3-1 a Jordania. Se puso el equipo al hombro hasta su salida a los 79 minutos, generando una ovación mundial.
En las redes sociales, especialmente en X, los espectadores se rindieron una vez más ante el ídolo máximo del fútbol, pero los posteos virales también apuntaron a otras circunstancias del partido estreno en la Copa del Mundo.
Lionel Messi - Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026
En el Mundial 2026, Messi sigue haciendo lo que las leyendas hacen: convertir lo imposible en costumbre.
EFE / Juan Ignacio Roncoroni
Por ejemplo, el fallido rendimiento de Lautaro Martínez, que no pudo convertir pese a sus intentos al arco.
Otros destacaron el desempeño notable de Rodrigo de Paul, clave en el pase desde atrás de mitad de cancha para dejarle la redonda a Messi y así convertir el primer gol. Licha Martínez también se robó las miradas del público.
También hubo lugar para algunas burlas hacia el exfutbolista Zinedine Zidane, quien estaba presente en el estadio apoyando a su hijo, Luca Zidane, arquero de Argelia. Y para la cuestionada publicidad de Diego Maradona, resucitado con IA, para una reconocida casa de apuestas online.
Memes de Argentina-Argelia:
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