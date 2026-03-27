El curioso día en el que Deportivo Maipú y Godoy Cruz jugaron por un cupo en la B Nacional

Mendoza se paraliza este fin de semana, con un partido de gran peso entre los dos representantes locales en la Primera Nacional . Este domingo, Deportivo Maipú y Godoy Cruz chocan en el Estadio Malvinas Argentinas , en un duelo repleto de curiosidades históricas.

La previa de Deportivo Maipú y Godoy Cruz: jugadores que estuvieron en ambas veredas

El Cruzado y el Expreso son instituciones tradicionales del fútbol local, y acostumbraron a propios y extraños a llevar la bandera de Mendoza en diferentes categorías de la Asociación del Fútbol Argentino en diferentes etapas de la historia. Por otro lado, han compartido jugadores y referentes de cada club . Sin embargo, hay una particularidad: casi nunca coincidieron por fuera de la Liga Mendocina.

La fría estadística entre ambos arroja que nunca habían compartido categoría (contando aquellas competencias organizadas directamente por AFA). Por lo tanto, no se habían visto la cara en duelos oficiales por un mismo torneo del fútbol argentino en ningún momento. Sin embargo, si hay un antecedente al cual recurrir. Se trata de un encuentro que protagonizaron el 8 de junio de 1991, en el mismo reducto que los recibirá este domingo. Se trata de la reválida por un lugar en la Primera B Nacional.

El libro "Cruzado Corazón" de Darío Pizzolato y Federico Berná, ilustra la efeméride entre el Botellero y el Tomba.

Ambos se clasificaron a esa instancia a partir de realidades opuestas . Deportivo Maipú, primer y único representante mendocino en la segunda división desde su instauración en 1986 hasta que subió el Tomba en 1994, había terminado en la parte baja de la tabla de posiciones luego de una pobre campaña. El Expreso, por su parte, fue campeón de la Liga Mendocina en 1990 con un plantel joven y de muchísima proyección que contaba con Manchado, Iglesias, Almeida, Marcucci y el Cachorro Abaurre, entre otros.

Así, quedó determinado que la plaza que se pondría en juego en la B se dirimiría entre los dos mencionados conjuntos locales. El reglamento de la época marcaba que la ventaja deportiva le pertenecía al equipo de la categoría superior, al cual le alcanzaba con ganar el primer chico para evitar la revancha, y conservar así su lugar de privilegio.

Esa tarde, el Cruzado del DT José Ramos Delgado formó con Orlando Murcia, Cristian Britos, Dante Pralong, Oscar Martínez, Daniel Barrios, Javier Franco, Néstor Toledo, Alfredo Torres, Daniel Gauto, Alberto Arzubialde, y Juan Vera.

Enfrente, el Tomba de Francisco Ontiveros alineó a Claudio Manchado, Manuel Villalobos, Carlos Altamirano, Rafael Iglesias, Osvaldo Almeida, David Daine, Humberto Lentz, Cristian Vargas, Oscar Pereyra, Marcelo Marcucci, y Alejandro Abaurre.

Godoy Cruz campeón 1990 El equipo de Godoy Cruz campeón de Liga Mendocina en 1990, que se ganó el derecho de jugar la reválida CDGCAT

Retornando al 8 de junio de 1991, es importante destacar que el trámite estuvo atravesado por esta regla y por la pierna fuerte, que determinó las expulsiones de Néstor Toledo, Humberto Lentz, y Marcelo Marcucci. Godoy Cruz no tenía otra alternativa que ganar para soñar con ascender, por lo que fue a buscarlo de entrada ante un Maipú que esperó pacientemente para pegar el zarpazo, intentando no quedar mal parado.

Con el correr de los minutos el partido se fue emparejando, y el Botellero encontró los espacios para pegar primero con el tanto de Daniel Gauto, a los 34 minutos. En el complemento volvió a aprovecharse de la necesidad del Expreso, y estampó el 2 a 0 con el gol de Alberto Arzubialde.

Godoy Cruz tardó en asimilar el golpe, y recién pudo responder con la conquista de Oscar Pereyra a los 42 minutos. Sin embargo, la reacción llegó a muy poco del final, por lo que se quedó sin tiempo para buscar la heroica.

El pitazo final del juez Justo Villalba, desató el festejo de la parcialidad del Deportivo Maipú, que se sacó de encima el nerviosismo y la presión de jugarse el descenso, (finalmente se concretó una temporada más tarde). Godoy Cruz fue todo frustración, ya que no sabía que la vida tenía preparado un capítulo dorado para esos pibes, que se convirtieron en los famosos “Héroes del Barro” apenas tres años después