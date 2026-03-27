La previa de Deportivo Maipú y Godoy Cruz: jugadores que estuvieron en ambas veredas

La historia en conjunto del Deportivo Maipú y Godoy Cruz , que se medirán este domingo por la Primera Nacional , no cuenta con muchos capítulos en el fútbol grande de la argentina, pero si se entremezcla debido a los jugadores que defendieron ambas camisetas en diversos torneos organizados por AFA .

Al repasar los casos de futbolistas que estuvieron en los dos clubes, surgen nombres de mucho peso tanto para el Cruzado como para el Tomba. Desde Enzo Pérez hasta Misael Sosa y Matías Viguet , pasando por casos fugaces como Nicolás Olmedo y Silvio Duarte.

El más emblemático, por lo que representa para el fútbol argentino, es el de Enzo Pérez. Nacido futbolísticamente en el Deportivo Maipú, club del cual es hincha confeso, el volante emigró al Expreso tras un precoz debut en la Liga Mendocina con el Cruzado. A partir de allí, escribió una trayectoria increíble que lo llevó a ascender con Godoy Cruz, salir multicampeón con River, y jugar en el exterior y en la Selección Argentina.

Enzo Pérez, entre los 23 que estarán en el Mundial

Uno especial es el paso de Nicolás Olmedo por el Botellero. Es de los jugadores más queridos por el hincha del Bodeguero, pero se retiró de la actividad profesional con la camiseta del Botellero. El punto final de su gran trayectoria ocurrió en la temporada 2018/19, después de apenas disputar cinco partidos en calle Vergara entre Torneo Federal A y Copa Argentina. Su última función fue, casualmente, ante otro mendocino: Huracán Las Heras el 7 de noviembre de 2018.

Aunque mucha gente no lo recuerde, Silvio Duarte también jugó en ambos clubes . El Gallo fue fundamental para el ascenso de Godoy Cruz a Primera División a mediados de los 2000, y casi una década después, en el cierre de su carrera, recaló en Deportivo Maipú . Allí disputó la temporada 2013/2014, pasando sin pena ni gloria por el club.

Otro caso reciente es el de Agustín Manzur, salido de las inferiores del Tomba y con 20 partidos en Primera, que recaló en el Cruzado para ser una pieza muy importante entre el 2021 y el 2023, temporada en la que alcanzó la final por el ascenso ante Deportivo Riestra.

Los jugadores actuales que estuvieron en Deportivo Maipú y Godoy Cruz:

image Sosa, pasado en Deportivo Maipú y presente en Godoy Cruz Prensa CDGCAT

En cuanto a la actualidad, hay que destacar que existen dos casos para marcar de jugadores que están en un club y jugaron en el otro durante el pasado.

Por el lado de los dirigidos por Alexis Matteo, surge la presencia de Matías Viguet. Si bien debutó profesionalmente con la camiseta de San Martín, apenas con 17 años en el 2015, su formación deportiva fuerte ocurrió en el Tomba, donde quedó libre.

En la vereda de enfrente está Misael Sosa, que se destacó fuertemente en la temporada 2024 con el Cruzado. Allí, sumó 12 goles a lo largo de los 36 partidos oficiales que disputó. Esto le valió la transferencia al Sporting Cristal de Perú, desde donde arribó al Tomba en julio del año pasado.

Los históricos:

image En segundo plano, Dante Pralong observa el cruce entre Ramón Centurión y Francisco Marabelli. Amistoso en 1987 entre Maipú 0 - River 3. Los Andes

Más atrás en el tiempo, entre los años 70 y 90, se dan más casos emblemáticos de futbolistas que compartieron camiseta en uno y otro equipo. Algunos apellidos dejaron huella en las dos veredas y no pasaron desapercibidos.

Probablemente, el más representativo es el volante Dante Pralong, que tuvo dos periodos en Godoy Cruz y en el medio fue uno de los pilares del Deportivo Maipú de la primera época de B Nacional.

Además están el recordado Sergio Scivoletto, hombre de la casa del Cruzado que jugó en el Bodeguero, Javier Franco y Daniel Gauto, que pasaron de defender los colores rojo y blanco en la reválida del 91 al azul y blanco, y uno de los zagueros más renombrados de la escena local, Pedro Fóppoli, que se retiró oficialmente en el Tomba en 1992 después de un breve paso por calle Vergara.