Deportivo Maipú se pone en marcha ante Riestra, por la Copa Argentina: hora, TV, formaciones

Este jueves por la tarde, el Cruzado enfrenta al Malevo en lo que significará su primer partido oficial de la temporada.

Después de haber protagonizado un buen mercado de pases, y de trabajar arduamente en la pretemporada, el Deportivo Maipú arranca el año de manera oficial en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina. Será en el Estadio Ciudad de Caseros, ante el Deportivo Riestra.

El Cruzado llega envalentonado a este duelo, tras haber dado la talla en los diversos encuentros amistosos durante los trabajos previos. Superó a Rangers en Chile, y a Godoy Cruz, y mereció mejor suerte ante San Martín de San Juan, entre otros. Así, el hincha se ilusiona con ver una mejor versión con Alexis Matteo en el banco de los suplentes.

Pensando en este partido, el Botellero tendrá varias caras nuevas respecto a la pasada temporada. En total, cerró a 8 refuerzos pensando en la Primera Nacional y la Copa Argentina: el arquero Luciano Peraggini, y los jugadores de campo Nicolás Fernández, Juan Pablo Gobetto, Mateo Ortale, Fausto Montero, Luca Landriel, Juan Cruz Giacone y Luis Felipe Rivarola.

Godoy Cruz vs Deportivo Maipú (amistoso) En el predio de Coquimbito, Tombinos y Botelleros disputaron dos amistosos de cara al inicio del campeonato. Ganó el Cruzado en ambas ocasiones. Prensa Maipú En mayor o menor medida todos han participado de los amistosos, y luchan con la base del plantel que se quedó de la temporada pasada. Por ese motivo, el once inicial del DT tendrá una mezcla entre los nuevos y los que ya estaban.

Enfrente estará Deportivo Riestra, un equipo que se caracteriza por su capacidad para defenderse sin pelota, dar pelea en cada tramo del campo de juego, y ser efectivo en las pocas que genera. Se trata de un cuadro muy peligroso de la Liga Profesional, que todavía está intentando encontrarse consigo mismo durante este comienzo de año.