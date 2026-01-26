Deportivo Maipú celebró en Chile y empezó la temporada con un triunfo internacional

Deportivo Maipú comenzó su preparación internacional con una victoria que dejó buenas sensaciones. En Chile, el equipo mendocino venció 1 a 0 a Rangers de Talca en un amistoso disputado en el estadio Bicentenario Fiscal de Talca , en el marco de la tradicional Noche Rojinegra , evento de presentación del conjunto chileno.

Nuevo amistoso para Deportivo Maipú, que se prepara para dar pelea

El encuentro fue parejo durante gran parte de su desarrollo y recién se definió en el tramo final, cuando Juan Cruz Arno convirtió el único gol del partido a los 83 minutos , dándole el triunfo al conjunto dirigido por Alexis Matteo .

Maipú mostró orden, intensidad y solidez defensiva frente a un rival que se encuentra en plena preparación para la temporada del ascenso chileno. El partido se jugó con ritmo de competencia y sirvió como una exigente prueba para el Cruzado , que apostó por un esquema equilibrado y buscó lastimar en los momentos justos.

El gol llegó luego de una jugada ofensiva bien elaborada , que terminó con la definición de Arno dentro del área, rompiendo el cero cuando el empate parecía sellado. La ventaja fue defendida con firmeza en los minutos finales.

Hay que tener en cuenta que este amistoso permitió al entrenador observar variantes y darle minutos a distintos futbolistas. Maipú formó con un equipo competitivo , mezclando jugadores habituales con otros que buscan consolidarse dentro del plantel. Más allá del resultado, el encuentro sirvió para sumar rodaje internacional , algo poco frecuente para el club.

El equipo que presentó Deportivo Maipú

El entrenador Alexis Matteo planteó el encuentro con los siguientes jugadores titulares: Nahuel Ghilardi, Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aarón Agüero y Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel, Franco Saccone, Felipe Rivarola y Juan Pablo Gobetto.

En el banco de suplentes esperaron su oportunidad: Peragini, Paulini, Leiva, Andino, Arno, Silva, Giacone, Montero, Almirón, Ortale y Landriel.

image Deportivo Maipú venció 1-0 a Rangers de Talca en la “Noche Rojinegra” Prensa Deportivo Maipú

Qué sigue para el Cruzado

Tras la victoria internacional, el Botellero jugará con Godoy Cruz su último amistoso de pretemporada el próximo jueves 29 de enero, que le servirá de preparación antes de su primer partido oficial, que se jugará el 5 de febrero ante Deportivo Riestra, por los 32avos. de final de la Copa Argentina.

Por otra parte, el debut en la Primera Nacional lo disputará recién el sábado 14 de febrero ante Agropecuario, en Carlos Casares, a las 18. En tanto que el estreno como local está pautado para el domingo 22 ante Atlético Rafaela a las 20.