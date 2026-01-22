Maipú inauguró un nuevo playón deportivo en Beltrán

La Municipalidad de Maipú abrió un nuevo espacio recreativo, una obra que expresa con claridad el sentido federal de la gestión que ya cuenta con más de 20 sitios similares, llevando infraestructura para la actividad física y lugares de encuentro a cada distrito.

Fray Luis Beltrán suma un nuevo playón deportivo y área de juegos en Carril Resplandor, consolidándose como uno de los distritos más activos y vitales de Maipú. Se trata de una intervención urbana que no solo incorpora infraestructura, sino que transforma el entorno y fortalece la vida comunitaria.

La obra incluye un playón deportivo de 800 metros cuadrados, apto para la práctica de fútbol y básquet, sectores de juegos infantiles, mobiliario urbano y un cierre perimetral de máxima seguridad. Además, el predio cuenta con un sistema de seis torres de iluminación, que garantizan un uso seguro y pleno durante la noche.

“Desde el Municipio se sostiene una premisa clara: el deporte y el espacio público son herramientas de integración social. Cada nuevo playón, polideportivo o espacio recreativo funciona como un punto de encuentro que fomenta hábitos saludables, fortalece los vínculos comunitarios y brinda contención, especialmente para niños, jóvenes y familias”, sostuvo el intendente, Matías Stevanato.

En ese marco, la inauguración de este playón se suma a una política sostenida de inversión en infraestructura deportiva, que incluye la refuncionalización, ampliación y mejora de polideportivos existentes, así como la apertura de nuevos espacios recreativos en distintos barrios del departamento. Obras pensadas no solo desde lo edilicio, sino desde su impacto social y cotidiano.

El diseño del predio también pone en valor la identidad cultural de Fray Luis Beltrán. Se acondicionó un sector especial, construido en pirca de piedra, destinado a proteger y jerarquizar la tradicional Quema de San Pedro y San Pablo, una celebración emblemática que cada 29 de junio renueva los lazos comunitarios y forma parte del patrimonio cultural del distrito. Integrar esta tradición al espacio público es una forma de respetar la historia y proyectarla hacia el futuro.