De una araña a otra: el sorpresivo mensaje de Tom Holland para Julián Álvarez

El actor de Spider-Man le dejó un saludo especial al delantero argentino. ¿Se actualiza el meme del superhéroe?

De una araña a otra: el mensaje de Tom Holland para Julián Álvarez

Se dio el tan ansiado cruce entre el fútbol y Marvel luego de que el actor Tom Holland, actual intérprete de Spider-Man en la saga cinematográfica, sorprendiera a la "araña" de otro universo, es decir, el delantero Julián Álvarez, a quien le dedicó un mensaje especial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DAZN_ES/status/2066542063257038903?s=20&partner=&hide_thread=false De araña a araña



Tom Holland, protagonista de Spiderman, deja un mensaje en DAZN para Julián Álvarez



Y, ojo... porque quiere conocerlo #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wsT9Xl5KTu — DAZN España (@DAZN_ES) June 15, 2026 El momento viral se dio durante una actividad promocional de Holland en España por el próximo estreno de "Spider-Man: Brand New Day", la cuarta película del superhéroe en la franquicia actual del Universo Cinematográfico de Marvel.

"¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo", expresó al medio DAZN el actor inglés que encarna a Peter Parker.

Julián Álvarez La Araña fue la gran figura en el Colchonero que goleó al Real. Álvarez hizo dos tantos, el primer de penal y el segundo, uno golazo de tiro libre. Gentileza Las palabras rápidamente recorrieron las redes sociales y generaron entusiasmo tanto entre los seguidores del fútbol argentino como los fanáticos de Marvel, que encontraron en el comentario una referencia perfecta al apodo que acompaña al delantero desde mucho antes de convertirse en campeón del mundo.

Por qué el mensaje de Tom Holland a Julián Álvarez tiene un significado especial Para el público argentino, Julián Álvarez no es solamente uno de los referentes de la Selección. También es conocido popularmente como "La Araña", un sobrenombre que lo acompaña desde sus primeros años como futbolista.