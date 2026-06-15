De una araña a otra: el sorpresivo mensaje de Tom Holland para Julián Álvarez

Se dio el tan ansiado cruce entre el fútbol y Marvel luego de que el actor Tom Holland, actual intérprete de Spider-Man en la saga cinematográfica, sorprendiera a la "araña" de otro universo, es decir, el delantero Julián Álvarez, a quien le dedicó un mensaje especial.
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El momento viral se dio durante una actividad promocional de Holland en España por el próximo estreno de "Spider-Man: Brand New Day", la cuarta película del superhéroe en la franquicia actual del Universo Cinematográfico de Marvel.
"¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo", expresó al medio DAZN el actor inglés que encarna a Peter Parker.
Julián Álvarez
La Araña fue la gran figura en el Colchonero que goleó al Real. Álvarez hizo dos tantos, el primer de penal y el segundo, uno golazo de tiro libre.
Gentileza
Las palabras rápidamente recorrieron las redes sociales y generaron entusiasmo tanto entre los seguidores del fútbol argentino como los fanáticos de Marvel, que encontraron en el comentario una referencia perfecta al apodo que acompaña al delantero desde mucho antes de convertirse en campeón del mundo.
Por qué el mensaje de Tom Holland a Julián Álvarez tiene un significado especial
Para el público argentino, Julián Álvarez no es solamente uno de los referentes de la Selección. También es conocido popularmente como "La Araña", un sobrenombre que lo acompaña desde sus primeros años como futbolista.
El apodo surgió en su infancia y terminó consolidándose durante su paso por River, el Atlético Madrid y en la Selección Argentina. Con el tiempo, la referencia al famoso personaje de Marvel se hizo inseparable de su imagen pública a punto tal de festejar los goles como el Hombre Araña al disparar su telaraña.
"El araña": Julián Álvarez mostrando la razón de su apodo
"Araña": Julián Álvarez mostrando la razón de su apodo
Archivo
Julián expresó en distintas ocasiones su simpatía por Spider-Man y por el universo Marvel, algo que sus seguidores conocen desde hace años. De hecho, es protagonista de infinidad de memes e imágenes editadas con los colores rojo y azul que tanto caracterizan al arácnido.
¿Le contestará a Tom para la reunión? Por ahora, la energía está puesta en este martes, fecha del debut de la Selección Argentina contra Argelia en el Mundial 2026.