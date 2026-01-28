28 de enero de 2026 - 18:40

Darío Benedetto tiene nuevo club: jugará en el Barcelona

El delantero argentino firmó en el club de Ecuador, con el que intentará relanzar su carrera tras el frustrado paso por Newell's.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El delantero argentino de 35 años acordó su incorporación en las últimas horas, y continuará su carrera en el fútbol ecuatoriano, donde buscará relanzarse profesionalmente y aportar experiencia y jerarquía al equipo de Guayaquil, que suma un nombre de peso de cara a los desafíos de la temporada.

El atacante llegó al Ídolo del Astillero en condición de agente libre, un factor clave que facilitó la negociación y permitió al club ecuatoriano cerrar su contratación sin costo de transferencia. Tras finalizar su vínculo con Newell’s, Benedetto evaluó distintas alternativas para continuar su carrera y finalmente se inclinó por el proyecto deportivo que le ofreció Barcelona, una institución con historia, exigencia y protagonismo permanente en el fútbol sudamericano.

Ecuador, una oportunidad de oro para Darío Benedetto:

El "Pipa" Benedetto vestirá la casaca de Newell's.

Su etapa en el conjunto rosarino estuvo marcada por la irregularidad y por un contexto deportivo complejo. Benedetto arribó a Newell’s con la expectativa de transformarse en una de las referencias ofensivas del equipo, pero no logró afianzarse como titular ni alcanzar la continuidad esperada. Con el correr de los meses, su participación fue disminuyendo y el contrato llegó a su fin, dejando al delantero con el pase en su poder.

La llegada a Barcelona de Ecuador representa una nueva oportunidad en la carrera del futbolista, que cuenta con una extensa trayectoria tanto en el fútbol argentino como en el exterior. Surgido en Arsenal de Sarandí, Benedetto pasó por Defensa y Justicia, Gimnasia de Jujuy y Tijuana de México, entre otros clubes, aunque su etapa más destacada fue en Boca Juniors, donde se consolidó como goleador, obtuvo títulos y alcanzó reconocimiento a nivel continental, además de tener participación en la Selección Argentina.

En el club ecuatoriano valoran especialmente su experiencia, su presencia en el área y su carácter competitivo. La dirigencia y el cuerpo técnico confían en que Benedetto pueda convertirse en una referencia ofensiva y aportar liderazgo dentro del vestuario, un aspecto fundamental para un equipo que suele competir bajo una alta exigencia y con la presión constante de pelear los primeros puestos.

