Con gol de Di María, Rosario Central superó a Lanús con la vuelta de los visitantes

Lanús, que había mostrado algunos momentos de presión alta y combinaciones interesantes en el inicio del segundo tiempo, no pudo aprovechar sus ocasiones y se desordenó tras quedarse con uno menos. Mauricio Pellegrino movió el banco, pero sus variantes no lograron torcer el rumbo de un equipo que todavía no encuentra regularidad en este arranque de torneo.

image

El equipo rosarino se ilusiona con pelear arriba y, sobre todo, con volver a ser protagonista en la Liga Profesional. En la próxima fecha, recibirá a San Martín de San Juan, mientras que Lanús visitará a Sarmiento en Junín con la obligación de levantar cabeza y sumar por primera vez de a tres.

Formaciones de Lanús - Rosario Central:

Lanús: Nahuel Losada; Armando Méndez, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT:Mauricio Pellegrino.

Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Carlos Quintana, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro; Ángel Di María, Maximiliano Lovera, Santiago López; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Datos del partido:

Estadio: Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez (La Fortaleza)

Árbitro: Andrés Merlos.

Goles: ST: 28' Ángel Di María -p- (RC)

Incidencias: ST: 28' expulsado por roja directa Carlos Izquierdoz (L).

Cambios: PT: 28m Giovanni Cantizano por Santiago López (RC). ST: 16m Alexis Segovia por Ramiro Carrera (L) y Rodrigo Castillo por Walter Bou (L); 23m Enzo Copetti por Alejo Véliz (RC) y Gaspar Duarte por Maximiliano Lovera (RC); 29m Ezequiel Muñoz por Eduardo Salvio (L); 39m Dylan Aquino por Agustín Medina (L) y Alexis Canelo por Armando Méndez (L); 45m Juan Giménez por Franco Ibarra (RC) y Tomás O'Connor por Ángel Di María (RC).

Minuto a minuto y estadísticas: