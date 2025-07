Roja y penal dudoso: Polémica y bronca en Godoy Cruz ante Rosario Central

¿Fue penal? la falta que Dóvalo le cobró al Tomba:

Pablo Dóvalo no dudó y cobró penal, a pesar de que no pareció serlo. El reclamo Tombino no se hizo esperar, pero no sirvió para cambiar una determinación segura del árbitro. Poco le importó a Ángel Di María, que tomó el balón con mucha calma, y venció a Franco Petroli para estampar el 1 a 0, y anotar en su vuelta al fútbol local.