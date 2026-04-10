10 de abril de 2026 - 19:39

Con equipo suplente, Boca recibe a Independiente de Avellaneda: hora, TV, formaciones

Por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, el Xeneize y el Rojo se miden este sábado en La Bombonera.

Boca recibe a Independiente de Avellaneda

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El Xeneize llega a este encuentro en medio de una muy buena racha, ya que acumula un invicto de ocho partidos en el Torneo Apertura que incluso se extiende a 10 si se tienen en cuenta sus triunfos en Copa Argentina y Libertadores. Es gracias a estos buenos resultados que los dirigidos por Claudio Úbeda, que marchan terceros en la Zona A con 20 puntos, están muy cerca de asegurarse la clasificación a los playoffs.

Boca - Católica, por la Copa Libertadores
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La última actuación del Xeneize fue su estreno en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde derrotó como visitante a la Universidad Católica de Chile con una gran actuación de su referente y capitán Leandro Paredes.

De todas formas, a pesar del buen nivel mostrado, de cara a el partido frente al Rojo Úbeda pondrá a algunos jugadores que suelen ser suplentes, como por ejemplo Marco Pellegrino, Nicolás Figal, Tomás Belmonte, Ángel Romero y Milton Giménez, con el objetivo de que el resto lleguen bien descansados al cruce con Barcelona por Copa Libertadores. Además, podría volver al inicio Agustín Marchesín, que ya se recuperó de su lesión.

Independiente de Avellaneda - Racing Club
Independiente de Avellaneda - Racing Club

Independiente de Avellaneda - Racing Club

Independiente, por su parte, llega con el ánimo por las nubes luego de ganarle 1-0 a Racing en el Clásico de Avellaneda gracias al gol del delantero paraguayo Gabriel Ávalos cuando quedaban solo 10 minutos para el final.

Gracias a esta victoria, que le permitió volver a ganarle a su clásico rival como local luego de cinco años, Independiente pudo volver a meterse en puestos de clasificación a los playoffs, aunque no debe descuidarse si quiere pelear por el certamen local.

Probables formaciones de Boca - Independiente de Avellaneda:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Camilo Rey Domenech, Ander Herrera, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Milton Giménez, Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci o Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Facundo Valdez. DT: Gustavo Quinteros.

Datos del partido:

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Lucas Novelli

Hora: 19:30

TV: TNT Sports Premium

Minuto a minuto y estadísticas deBoca - Independiente de Avellaneda:

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