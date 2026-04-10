Con equipo suplente, Boca recibe a Independiente de Avellaneda: hora, TV, formaciones

Por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, el Xeneize y el Rojo se miden este sábado en La Bombonera.

Boca recibe este sábado a las 19:30 horas a Independiente de Avellaneda, en el que apunta a ser uno de los partidos más interesantes de la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Será en La Bombonera, con el arbitraje de Andrés Merlos.

El Xeneize llega a este encuentro en medio de una muy buena racha, ya que acumula un invicto de ocho partidos en el Torneo Apertura que incluso se extiende a 10 si se tienen en cuenta sus triunfos en Copa Argentina y Libertadores. Es gracias a estos buenos resultados que los dirigidos por Claudio Úbeda, que marchan terceros en la Zona A con 20 puntos, están muy cerca de asegurarse la clasificación a los playoffs.

Boca - Católica, por la Copa Libertadores Boca - Católica, por la Copa Libertadores Andres Pina / Photosport La última actuación del Xeneize fue su estreno en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde derrotó como visitante a la Universidad Católica de Chile con una gran actuación de su referente y capitán Leandro Paredes.

De todas formas, a pesar del buen nivel mostrado, de cara a el partido frente al Rojo Úbeda pondrá a algunos jugadores que suelen ser suplentes, como por ejemplo Marco Pellegrino, Nicolás Figal, Tomás Belmonte, Ángel Romero y Milton Giménez, con el objetivo de que el resto lleguen bien descansados al cruce con Barcelona por Copa Libertadores. Además, podría volver al inicio Agustín Marchesín, que ya se recuperó de su lesión.

Independiente de Avellaneda - Racing Club Independiente de Avellaneda - Racing Club Foto baires Independiente, por su parte, llega con el ánimo por las nubes luego de ganarle 1-0 a Racing en el Clásico de Avellaneda gracias al gol del delantero paraguayo Gabriel Ávalos cuando quedaban solo 10 minutos para el final.