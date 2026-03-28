Choque estelar en Mendoza entre Deportivo Maipú y Godoy Cruz: hora, TV, formaciones

El fútbol de la provincia tiene una cita obligada. Dos históricos cuadros locales se verán las caras por primera vez en la misma categoría del fútbol grande, en lo que promete ser un espectáculo inolvidable. El Botellero y el Expreso animarán la jornada dominical dentro y fuera del terreno de juego. Imperdible.
En una medida con gran tino, la directiva del Deportivo Maipú decidió mudar la localía al escenario mayor del deporte local. Así, los hinchas de ambos clubes podrán asistir cómodamente a observar el espectacular partido, aportando color, calor y pasión a un trámite que promete ser parejo. Con un pulmón de separación en el medio, el sector Norte será para el Tomba, y el Sur para el Cruzado.
Desde lo futbolístico, este es un enfrentamiento entre dos equipos que no vienen bien en el torneo. Ganaron sólo uno de los cinco encuentros disputados en esta temporada, y el rendimiento dista de ser el mejor. Sin embargo, han mostrado destellos de calidad que ilusionan a propios y extraños con un mejor porvenir.
El entrenador de Maipú, Alexis Matteo, meterá mano en el equipo para fortalecerlo de cara a este duelo. En el fondo pondrá desde el arranque a Nicolás Fernández por De la Reta, y en el medio se dirime entre Fausto Montero y Matías Viguet. El primero gana fuerza por su experiencia en la institución, y el segundo intenta retornar a la titularidad después de una durísima y muy larga lesión.
Se viene un partido para no perderse. Una cita inmejorable, que incluye dos equipos históricos de Mendoza peleando palmo a palmo por un mejor futuro con el Malvinas Argentinas repleto de fanáticos de uno y otro como escenario. Que sea una fiesta en paz.
Probables formaciones de Deportivo Maipú - Godoy Cruz:
Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Nicolás Fernández, Fausto Montero o Matías Viguet, Mirko Bonfigli, Marcelo Eggel, Juan Pablo Gobetto; Lisandro Cabrera, Franco Saccone. DT: Alexis Matteo.
Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Esteban Burgos, Nahuel Brunet, Juan Morán; Tomás Pozzo, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi; Nahuel Ulariaga, Martín Pino. DT: Mariano Toedtli.