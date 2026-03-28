Choque estelar en Mendoza entre Deportivo Maipú y Godoy Cruz: hora, TV, formaciones

El Cruzado y el Tomba se miden en el Estadio Malvinas Argentinas este domingo desde las 17 horas, por la Primera Nacional.

Mendoza vivirá este domingo un duelo de alto voltaje entre los dos representantes locales en la Primera Nacional. Con el imponente Estadio Malvinas Argentinas y ambos públicos como marco, Deportivo Maipú recibirá a Godoy Cruz por la fecha 7. Dirige Maximiliano Manduca.

El fútbol de la provincia tiene una cita obligada. Dos históricos cuadros locales se verán las caras por primera vez en la misma categoría del fútbol grande, en lo que promete ser un espectáculo inolvidable. El Botellero y el Expreso animarán la jornada dominical dentro y fuera del terreno de juego. Imperdible.

image En una medida con gran tino, la directiva del Deportivo Maipú decidió mudar la localía al escenario mayor del deporte local. Así, los hinchas de ambos clubes podrán asistir cómodamente a observar el espectacular partido, aportando color, calor y pasión a un trámite que promete ser parejo. Con un pulmón de separación en el medio, el sector Norte será para el Tomba, y el Sur para el Cruzado.

Desde lo futbolístico, este es un enfrentamiento entre dos equipos que no vienen bien en el torneo. Ganaron sólo uno de los cinco encuentros disputados en esta temporada, y el rendimiento dista de ser el mejor. Sin embargo, han mostrado destellos de calidad que ilusionan a propios y extraños con un mejor porvenir.

image El entrenador de Maipú, Alexis Matteo, meterá mano en el equipo para fortalecerlo de cara a este duelo. En el fondo pondrá desde el arranque a Nicolás Fernández por De la Reta, y en el medio se dirime entre Fausto Montero y Matías Viguet. El primero gana fuerza por su experiencia en la institución, y el segundo intenta retornar a la titularidad después de una durísima y muy larga lesión.