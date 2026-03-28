Bernardo Llaver mandó en Neuquén: pole, dominio y victoria en la primera final en Turismo Carretera 2000

Bernardo Llaver tuvo una actuación impecable en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén y se quedó con la primera final del Turismo Carretera 200 0, en el marco de la segunda fecha de la temporada.

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El piloto mendocino ratificó todo lo bueno que había mostrado en los entrenamientos y en la clasificación: primero se adueñó de la pole position y luego dominó sin sobresaltos las 15 vueltas de la competencia, al volante del Honda Civic del equipo Coiro Competición.

Con un ritmo sólido y sin errores, Llaver manejó la carrera desde el inicio y nunca vio comprometido su liderazgo, construyendo una victoria que lo posiciona como uno de los grandes protagonistas del campeonato.

La largada tuvo un incidente clave que despejó el camino . L os integrantes de la primera fila, “Josito” Di Palma y Mario Valle, se tocaron en la primera curva y terminaron fuera de pista . Si bien lograron reincorporarse, quedaron relegados en el clasificador y sin chances de pelear por la punta.

Detrás del mendocino, la lucha por el podio fue intensa. Andrés Jakos se sostuvo como escolta tras una firme defensa de su posición, mientras que Camilo Echevarría completó el podio luego de varias vueltas de presión constante en un compacto pelotón.

El Honda de Berni Llaver con el que dominó la primera carrera del fin de semana.

Más atrás, Julián Martínez logró avanzar desde el séptimo lugar y se metió en la pelea, en una carrera que mostró paridad en el lote perseguidor, aunque sin poner en riesgo el dominio de Llaver.

image El Honda de Bernardo Llaver PrensaTurismoCarretera2000

La primera victoria del año

El triunfo significó además la primera victoria del año para el piloto cuyano y se suma a su cuarta pole position dentro de la categoría, todas conseguidas con Honda, lo que reafirma su gran sintonía con el equipo y el rendimiento del auto.

“Una nueva pole en la categoría, que siempre es difícil. Estoy muy agradecido con el equipo y feliz. Ahora vamos por la carrera”, había señalado Llaver tras la clasificación. Y en pista, no dejó dudas.

Luego del triunfo confesó el piloto esteño: "Tuve un poco de suerte en la maniobra de la largada. A partir de ahí me pude escapar y traté de cuidar el auto, tenía buen ritmo. Sumamos puntos importantes para descontar después de abandonar en La Pampa", concluyó.

La actividad continuará este domingo desde las 12:15, cuando se dispute la segunda final del fin de semana en el trazado neuquino.