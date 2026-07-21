21 de julio de 2026 - 18:53

Casa D' Italia gritó campeón en Hockey Patín: el título Argentino es suyo

El quinteto de Casa D' Italia se coronó campeón argentino de clubes infantiles en Hockey Patín tras vencer a Leonardo Murialdo por 1 a 0 en la final.

Hockey Patín. Casa D Italia es el nuevo campeón argentino infantil de clubes&nbsp;

Hockey Patín. Casa D' Italia es el nuevo campeón argentino infantil de clubes 

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Hockey Patín Casa D' Italia cerró de forma fantástica la primera parte del año. Tras quedarse con el cetro del torneo Apertura en seniors caballeros 2026, los "Tricolores" dieron la vuelta olímpica en el campeonato Argentino de clubes en infantiles.

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En una jornada histórica para el deporte del club, el equipo infantil de Casa D' Italia se consagró campeón del Campeonato Argentino de Clubes de Hockey sobre Patines tras vencer a Leonardo Murialdo por 1 a 0.

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A lo largo del torneo, el conjunto de la ciudad de San Martín demostró una sólida labor colectiva que le permitió alzarse con el trofeo de manera invicta.

Bajo la dirección técnica de Marcio Sisti y el preparador físico Alfredo Robles, el equipo basó su consagración en el orden táctico, el talento individual y la disciplina colectiva.

El plantel campeón estuvo integrado por los jugadores Lorenzo Menci, Simón Astudillo, Valentino Calvo, Antonio Borja, Juan Blanco, Gino Manunccia, Mateo Pérez y Pedro Salvoni, quienes tuvieron una actuación memorable en la competencia más relevante del hockey sobre patines nacional.

El artillero fue Juan Blanco

Un campañón de los Sisti boys

Para salir campeones los “Tricolores” tuvieron que vencer en la fase de grupos a Harrods por 6 a 0; Hispano de San Juan por 2 a 0 y Aberastain por 5 a 0.

Por otra parte, en cuartos de final vencieron al quinteto de SEC de San Juan por 3 a 1. En semifinales dieron cuenta de Club Atlético Unión 7 a 1.

En la gran final, en el cotejo más duro, derrotaron a Leonardo Murialdo por la mínima diferencia.

Sisti está feliz

El Director técnico de los pequeños hockístas es el destacado Marcio Sisti, que dijo sobre su escuadra: "Lo que distinguió a este equipo e hizo la diferencia fue la unión que hay en el grupo, lo cual para mí es completamente fundamental, ya que se reflejaba en ellos que todos estaban empujando para el mismo objetivo y todos tirando para el mismo lado. Un punto fundamental de este equipo también es su conducta deportiva, la cual aprenden en el club y yo siempre se lo voy recordando. En los entrenamientos siempre les digo que den su máximo siempre, ya que pienso que esa es la única manera de que ellos vayan evolucionando entrenamiento tras entrenamiento y así llegar mejor al partido y a estos torneos que son de tanta dificultad"

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