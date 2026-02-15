Boca vs. Platense, por el Torneo Apertura: hora, TV, formaciones y dónde ver EN VIVO

La probable formación de Boca vs. Platense por el Torneo Apertura
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Lucas Janson o Iker Zufiaurre. DT: Claudio Úbeda.
La probable formación de Platense vs. Boca por el Torneo Apertura
Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.
Todos los datos de Boca vs. Platense por el Torneo Apertura
Estadio: La Bombonera
Hora: 19.30
TV: ESPN Deportes
Árbitro: Sebastián Zunino.
Boca vs. Platense por el Torneo Apertura: minuto a minuto y estadísticas