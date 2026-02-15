15 de febrero de 2026 - 17:30

Boca vs. Platense, por el Torneo Apertura: hora, TV, formaciones y dónde ver EN VIVO

Este domingo, desde las 19.30, Boca recibe a Plantense por la quinta jornada del certamen en busca de una nueva victoria en La Bombonera.

Momento complicado del Xeneize. Necesita un triunfo. Otro objetivo no cabe.&nbsp;

Momento complicado del Xeneize. Necesita un triunfo. Otro objetivo no cabe. 

Foto:

Fotobaires
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Este domingo, desde las 19.30, Boca recibe a Platense en La Bombonera por la quinta jornada del Torneo Apertura 2026. El conjunto dirigido por Claudio Úbeda buscará dejar atrás la mala imagen mostrada ante Vélez en el José Amalfitani y sumar otro triunfo ante su gente. El Calamar, por su parte, quiere prolongar su buen arranque de campeonato dando el golpe en una cancha en la que no pudo ganar desde su regreso a Primera.

Leé además

El delantero Adam Bareiro, ex San Lorenzo y River, podría llegar a Boca.

Boca busca tentar a un delantero que fue parte del River de Gallardo

Por Redacción Deportes
La nueva joya del Xeneize que quiere demostrar que puedo afianzarse como titular.

¿Quién es Tomás Aranda? La nueva joyita de Boca que se perfila como titular ante Platense

Por Redacción Deportes
Claudio-Ubeda-Boca-131125
Claudio Úbeda se hizo cargo de Boca en un difícil contexto.

Claudio Úbeda se hizo cargo de Boca en un difícil contexto.

Como se viene repitiendo hace varios años, Boca es un equipo cuando juega de local y otro completamente distinto cuando sale de La Bombonera. Así lo indican sus resultados en este Torneo Apertura: ganó sus dos partidos en casa y cayó en sus visitas a Estudiantes y a Vélez. Estos resultados lo colocan sexto en la Zona A, con seis unidades. El choque ante Platense es el primero de una seguidilla de tres seguidos de en Brandsen 805, que serán claves para despegar de una vez por todas en este 2026.

La probable formación de Boca vs. Platense por el Torneo Apertura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Lucas Janson o Iker Zufiaurre. DT: Claudio Úbeda.

La probable formación de Platense vs. Boca por el Torneo Apertura

Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

Todos los datos de Boca vs. Platense por el Torneo Apertura

  • Estadio: La Bombonera
  • Hora: 19.30
  • TV: ESPN Deportes
  • Árbitro: Sebastián Zunino.

Boca vs. Platense por el Torneo Apertura: minuto a minuto y estadísticas

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

De ser el foco de las críticas a ser bien valorado en su nuevo club. Las vueltas de la vida para Darío Benedetto.

Darío Benedetto es sumamente elogiado en Barcelona de Ecuador: "Aporta mucha jerarquía"

Por Redacción Deportes
Luego de 10 años defendiendo los colores de Boca, Fabra dice adiós y gracias.

Frank Fabra cerró su ciclo en Boca con un mensaje emotivo y pocos saludos de sus compañeros

Por Redacción Deportes
El pase de Edwuin Cetré a Boca pende de un hilo.

De 5 millones al préstamo: Boca y un giro inesperado por el pase de Cetré

Por Francisco Moreno
Úbeda respira aliviado por la recuperación de estos jugadores.

Un respiro para Úbeda: Boca recupera a Palacios y Janson de sus lesiones

Por Redacción Deportes