Boca se prepara para recibir a Argentinos Juniors: Úbeda planea cambios

El director técnico trabaja en la confirmación del once inicial que enfrentará al Bicho de La Paternal, por la Liga Profesional.

De a poco y con pasos firmes, Boca dejó atrás el flojo andar que llegó a atravesar en una parte del año y se transformó en un equipo sólido y con aspiraciones reales de consagrarse en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. Pero para lograrlo, deberá vencer en los cuartos de final a Argentinos Juniors, el próximo domingo.

Claudio Úbeda, director técnico interino, sabe muy bien la importancia del choque con el Bichito. Entiende que La Bombonera pedirá por la victoria y la búsqueda de un nuevo título local. Por ese motivo, todavía mantiene dos dudas respecto a los once que saltarán al campo de juego el domingo por la tarde, desde las 18.30 horas.

Las dudas de Claudio Úbeda: Edinson Cavani Edinson Cavani podría regresar al equipo La primera incógnita del adiestrador se da en la mitad de campo, donde tres futbolistas con diferentes estilos pelean por un lugar. Carlos Palacios podría darle velocidad y juego por la banda, Ander Herrera conducción y presencia en el centro del campo, y Alan Velasco un poco de ambas. El que se gane el puesto actuará junto a Leandro Paredes, Milton Delgado y Exequiel Zeballos, tres que están fijos en la cabeza del DT.

Arriba también hay una duda, a partir de la recuperación física del referente Edinson Cavani. Tras estar lesionado durante varios meses, el uruguayo retornó a la actividad con gol incluido en el cierre de la fase de grupos, y ahora busca recuperar su lugar entre los once. El apuntado a salir es Milton Giménez, al que se le está negando convertir.