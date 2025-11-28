28 de noviembre de 2025 - 18:40

Boca se prepara para recibir a Argentinos Juniors: Úbeda planea cambios

El director técnico trabaja en la confirmación del once inicial que enfrentará al Bicho de La Paternal, por la Liga Profesional.

Boca Juniors se prepara para jugar con Argentinos

Boca Juniors se prepara para jugar con Argentinos

Claudio Úbeda, director técnico interino, sabe muy bien la importancia del choque con el Bichito. Entiende que La Bombonera pedirá por la victoria y la búsqueda de un nuevo título local. Por ese motivo, todavía mantiene dos dudas respecto a los once que saltarán al campo de juego el domingo por la tarde, desde las 18.30 horas.

Las dudas de Claudio Úbeda:

Edinson Cavani
Edinson Cavani podr&iacute;a regresar al equipo&nbsp;

Edinson Cavani podría regresar al equipo

La primera incógnita del adiestrador se da en la mitad de campo, donde tres futbolistas con diferentes estilos pelean por un lugar. Carlos Palacios podría darle velocidad y juego por la banda, Ander Herrera conducción y presencia en el centro del campo, y Alan Velasco un poco de ambas. El que se gane el puesto actuará junto a Leandro Paredes, Milton Delgado y Exequiel Zeballos, tres que están fijos en la cabeza del DT.

Arriba también hay una duda, a partir de la recuperación física del referente Edinson Cavani. Tras estar lesionado durante varios meses, el uruguayo retornó a la actividad con gol incluido en el cierre de la fase de grupos, y ahora busca recuperar su lugar entre los once. El apuntado a salir es Milton Giménez, al que se le está negando convertir.

La posible formación de Boca ante Argentinos:

Así, de no mediar inconvenientes, Boca Juniors se pararía de la siguiente manera para enfrentarse con Argentinos Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios o Ander Herrera o Alan Velasco, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Edinson Cavani.

