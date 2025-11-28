Boca se prepara para recibir a Argentinos Juniors: Úbeda planea cambios

Claudio Úbeda, director técnico interino, sabe muy bien la importancia del choque con el Bichito. Entiende que La Bombonera pedirá por la victoria y la búsqueda de un nuevo título local. Por ese motivo, todavía mantiene dos dudas respecto a los once que saltarán al campo de juego el domingo por la tarde, desde las 18.30 horas.
Las dudas de Claudio Úbeda:
La primera incógnita del adiestrador se da en la mitad de campo, donde tres futbolistas con diferentes estilos pelean por un lugar. Carlos Palacios podría darle velocidad y juego por la banda, Ander Herrera conducción y presencia en el centro del campo, y Alan Velasco un poco de ambas. El que se gane el puesto actuará junto a Leandro Paredes, Milton Delgado y Exequiel Zeballos, tres que están fijos en la cabeza del DT.
Arriba también hay una duda, a partir de la recuperación física del referente Edinson Cavani. Tras estar lesionado durante varios meses, el uruguayo retornó a la actividad con gol incluido en el cierre de la fase de grupos, y ahora busca recuperar su lugar entre los once. El apuntado a salir es Milton Giménez, al que se le está negando convertir.
La posible formación de Boca ante Argentinos:
Así, de no mediar inconvenientes, Boca Juniors se pararía de la siguiente manera para enfrentarse con Argentinos Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios o Ander Herrera o Alan Velasco, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Edinson Cavani.