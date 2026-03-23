Batacazo en Máster de Miami: Francisco Cerúndolo derrotó a Daniil Medvedev

La raqueta número uno del tenis nacional espera ahora en la próxima fase del Máster de Miami al francés Ugo Humbert

Tenis. Una de las victorias más importantes en su carrera obtuvo en el Máster de Miami Francisco Cerúndolo

El jugador de tenis Francisco Cerúndolo derrotó en tres sets al ruso Daniil Medvedev y se clasificó a la próxima ronda del Masters de Miami. El score fue: 6/0, 4/6 y 7/5 y ahora en la fase próxima deberá medirse con el galo Ugo Humbert .

La raqueta argentina mejor posicionada en el Ranking ATP alcanzó esta instancia tras vencer a su compatriota Thiago Tirante, el pasado sábado, en dos sets por 6/4 y 6/2. Por su parte, el ruso llegó a esta Tercera Ronda tras derrotar al japonés Rei Sakamoto por 6/7, 6/3 y 6/1, también el sábado.

¿Cómo fue la hazaña de Francisco Cerúndolo? Cerúndolo inició el partido de forma arrolladora, aprovechando al máximo las imprecisiones de Medvedev que se mostró incómodo en este primer set que el argentino se lo llevó por 6/0, con un juego agresivo y efectivo, en tan solo 22 minutos.

En la segunda manga, el ruso empezó en desventaja con el quiebre de Cerúndolo al inicio que lo adelantó 2-0 en el marcador. Sin embargo, Medvedev se recuperó, emparejó el partido y se llevó el set por 6/4.

El tercer set fue marcado por la tensión y la paridad, con un dominio repartido entre ambos, y un párate para que los médicos revisen a Cerúndolo tras una caída.