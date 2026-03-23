23 de marzo de 2026 - 17:07

Batacazo en Máster de Miami: Francisco Cerúndolo derrotó a Daniil Medvedev

La raqueta número uno del tenis nacional espera ahora en la próxima fase del Máster de Miami al francés Ugo Humbert

Tenis. Una de las victorias más importantes en su carrera obtuvo en el Máster de Miami Francisco Cerúndolo

Tenis. Una de las victorias más importantes en su carrera obtuvo en el Máster de Miami Francisco Cerúndolo

Foto:

Gnetileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El jugador de tenis Francisco Cerúndolo derrotó en tres sets al ruso Daniil Medvedev y se clasificó a la próxima ronda del Masters de Miami. El score fue: 6/0, 4/6 y 7/5 y ahora en la fase próxima deberá medirse con el galo Ugo Humbert .

Leé además

Con un golazo, el defensor del Parque abrió el camino al triunfo de Independiente frente a Rosario. 

Luciano Gómez, figura y protagonista en la victoria de Independiente Rivadavia
Fútbol. Alexis Mac Allister habló sobre Messi a su llegada al país donde jugará la doble ventana de la FIFA

Doble fecha FIFA: Los jugadores de la Selección empiezan a llegar a la Argentina

La raqueta argentina mejor posicionada en el Ranking ATP alcanzó esta instancia tras vencer a su compatriota Thiago Tirante, el pasado sábado, en dos sets por 6/4 y 6/2. Por su parte, el ruso llegó a esta Tercera Ronda tras derrotar al japonés Rei Sakamoto por 6/7, 6/3 y 6/1, también el sábado.

¿Cómo fue la hazaña de Francisco Cerúndolo?

Cerúndolo inició el partido de forma arrolladora, aprovechando al máximo las imprecisiones de Medvedev que se mostró incómodo en este primer set que el argentino se lo llevó por 6/0, con un juego agresivo y efectivo, en tan solo 22 minutos.

En la segunda manga, el ruso empezó en desventaja con el quiebre de Cerúndolo al inicio que lo adelantó 2-0 en el marcador. Sin embargo, Medvedev se recuperó, emparejó el partido y se llevó el set por 6/4.

El tercer set fue marcado por la tensión y la paridad, con un dominio repartido entre ambos, y un párate para que los médicos revisen a Cerúndolo tras una caída.

Ambos no se sacaron ventajas hasta el juego 12 donde Cerúndolo levantó un 40-30 en contra, pasó al frente y selló el 7-5 en su primer match point, tras una doble falta de Medvedev.

Así, Cerúndolo da el batacazo y avanza a los octavos de final donde enfrentará al francés Ugo Humbert que venció al kazajo Aleksandr Shevchenko por 6-4 y 7-6(2).

Solo dos argentinos

El porteño se suma al platense Tomás Martín Etcheverry como los representantes argentinos que siguen de pie en este Masters 1000 de Miami, certamen en el que Cerúndolo clasificó a cuartos de final en cuatro de sus cinco presentaciones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fútbol. Los dirigentes del Sevilla se cansaron y rajaron al ex River

Futbol de España: Matías Almeyda dejó de ser el director técnico del Sevilla

Ariel Broggi, el entrenador, en común acuerdo con la dirigencia mensana, se alejó del equipo del Parque.

Ariel Broggi dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima

Fede Ambrossi viajó al sudeste asiático para seguir sumando experiencia y puntos clave en su camino hacia los Juegos Paralímpicos 2028, donde logró la medalla de bronce.

Ciclismo: Federico Ambrossi brilló en Tailandia y sumó un nuevo podio internacional

Gonzalo Montiel se lesionó en River y quedó fuera de la Selección: los detalles del desgarro.

Baja de último momento para Scaloni: Montiel fue desafectado de la Selección por una lesión muscular