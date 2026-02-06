6 de febrero de 2026 - 17:17

Asumió como entrenador y revolucionó al Eintracht Frankfurt con reglas estrictas y una "ruleta de castigos"

El nuevo entrenador del Frankfurt, Albert Riera, llegó hace pocos días y ya dio que hablar en la Bundesliga con sus llamativas reglas de oro.

Las reglas de oro como salvavidas para intentar salir de la racha negativa.

El Eintracht Frankfurt atraviesa una etapa complicada en la Bundesliga, sin victorias desde diciembre y fuera de la Champions League, la dirigencia decidió dar un giro radical y presentó a Albert Riera como nuevo entrenador del conjunto alemán hasta 2028.

Desde su primer día en Alemania y al frente al equipo, el técnico español sorprendió al plantel con un conjunto de reglas internas destinadas a reforzar la disciplina, el respeto y el compromiso diario dentro de todas las áreas del club, nombrándolas como las "reglas de oro".

image

Las llamativas normas que implementó el entrenador español

Riera expuso tres normas básicas para regir la convivencia y la preparación del grupo: anteponer el respeto entre todos los integrantes, mantener una actitud e intensidad óptimas en los entrenamientos y partidos, y cuestionarse constantemente qué se está aportando al equipo con y sin el balón. Según el técnico, estas normas no buscan controlar a los futbolistas sino establecer una cultura de exigencia compartida.

Pero lo que más llamó la atención fue la introducción de una “ruleta de castigos” para quienes incumplan cualquier regla. El sistema contempla sanciones económicas y, sobre todo, tareas prácticas dentro del propio club, como limpiar las botas de todo el plantel, colaborar con el analista de video o incluso ayudar al jardinero por una hora, con la intención de que los infractores valoren el trabajo de todos los miembros del equipo.

El objetivo de Riera es claro: fomentar el respeto, la puntualidad y el compromiso, reforzando que dentro del entorno profesional del Eintracht cada integrante debe sentirse responsable del proyecto común. Este enfoque llegó junto con la esperanza de revertir la mala racha y mejorar los resultados en la Bundesliga, donde el club necesita sumar para escalar posiciones.

