Esta semana Yanina Latorre volvió a “LAM” (El Trece) y aprovechó el espacio para aclarar unos cuantos temas que le trajeron varios dolores de cabeza.

Para empezar, la rubia negó nuevamente que su hija Lola Latorre participó de la fiesta clandestina en Mercedes y descartó de plano que la joven que aparece en las fotos viralizadas sea Lola Latorre aunque el parecido es sorprendente.

También la panelista se refirió a los rumores de distanciamiento de de su hija con su novio Jerónimo González Chaves: “Me encanta que me preguntes. No, no sólo no se separó sino que el viernes vienen mis consuegros a comer a casa”, dijo Yanina ante la consulta de Ángel de Brito.

En tono de broma, Cinthia Fernández aprovechó el comentario y dijo: “El viernes dije ‘uy, le va a anunciar baby’”.

Tentada de risa Yanina respondió: “Cortó con el novio, está embarazada y es soltera. No, vienen el papá y la mamá del novio a comer a casa… No, igual me encantaría ser abuela, amo, nací para cuidar bebés”, finalizó irónica y tirando por tierra los rumores que giran en torno a la participante del Cantando.