Yanina Latorre coqueteó con un actor de La 1-5/18 en vivo: “¡Me puse colorada!”

Yanina Latorre no tiene pelos en la lengua y se anima a hablar de todo. Por eso cuando en un móvil de Los ángeles de la mañana en los estudios de Polka, Lali González, quien le da vida a Rita en La1-5/18 le hizo una pregunta subida de tono sobre sus compañeros, no dudó en responder.

“Hablando de cambio de roles, voy a agarrar a una angelita y le voy a preguntar a Yanina Latorre, si le dan a elegir una noche de placer entre Gonzalo Heredia, Esteban Lamothe y Luciano Cáceres, con quién te quedarías”, planteó la actriz paraguaya.

Y la panelista no se achicó. “¿Puede ser un trío?”, retrucó. Y luego encaró a Luciano Cáceres, quien también estaba presente en el móvil: “Le doy a Cáceres... Con Cáceres solo. Sos mi predilecto de verdad. Lo dije siempre. Me puse toda colorada”.

“Uh, me vuelvo el loco. Muchas gracias, me halaga”, lanzó el actor, que se quedó sorprendido por las declaraciones de la rubia. Y como Ángel De Brito señaló que su “angelita” se enamoró, Yanina se hizo cargo: “Soy muy fácil, Luciano. Pensá que a mi edad cualquier cosa agarro”.

Y continuó: “Son los últimos cartuchos que me quedan. Me dice dos palabras y me enamoré, voy”. “El amor no tiene edad, por favor”, le respondió Cáceres con convicción. Y Yanina le dedicó su Victoria a Andrea Taboada: “Encima me dice eso. Andrea te gané de mano en esta”.