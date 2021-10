“Sáquenla del aire”, Lizy Tagliani se copó cantando Karaoke y divirtió a sus compañeros de radio

Lizy Tagliani es una de las más divertidas personalidades del medio artístico. Compartió un video en sus redes sociales que despertó la buena onda y sus seguidores explotaron con mensajes. La humorista no pudo parar de cantar y sus compañeros de programa hicieron todo lo posible por lograr que dejara de hacerlo.

En menos de dos horas, el posteo de Tagliani superó las 235 mil reproducciones y cientos de seguidores se divirtieron mostrando su apoyo y cariño a la conductora de “Trato Hecho”.

A pesar de los mensajes, al parecer lo de Lizy no es el karaoke ya que supo muy bien cómo desentonar aunque eso no quita que sus acciones son siempre súper divertidas y a su público les encanta.

Lizy Tagliani contestó acusaciones de amocodo

La conductora Lizy Tagliani fue acusada de acomodo por algunos de sus compañeros de facultad. La actriz y conductora dio su versión de forma simple y sin escándalo para cerrar el tema.

Buscando horarios para poder estudiar y rendir las materias para convertirse en abogada, la mediática comparte muchas de sus vivencias a través de sus redes sociales.

Sin dar demasiados detalles, los estudiantes apuntaron contra Lizy al decir que goza de ciertos privilegios en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), donde cursa la carrera de abogacía.

Todo comenzó a través de Facebook cuando una usuaria escribió: “¿Es cierto que Lizy Tagliani rindió de forma virtual? ¿Qué pasó con el reglamento?”.

Rápidamente Tagliani salió a responder y dijo en sus redes sociales: “Jajaja quién chequeo semejante información como para hacer esta denuncia…primero, creo que me conoce poco como para creer que yo haría algo así”, y “segundo, este cuatrimestre dejé de cursar porque las materias se me interponen con el teatro. Retomaré en el verano o el año que viene”, detalló la conductora de “Trato Hecho”.

Con el paso de las horas, Lizy volvió a sus redes y en un llamativo posteo comentó: “Borro las publicaciones porque la chica que me preguntó sobre mi supuesto privilegio en la UNLZ se siente afectada por los comentarios que le llegan y no está bueno hacer sentir mal a alguien. También quizás entienda que su inquietud también me hizo sentir mal a mí. Buena vida para todos”, cerró la actriz dando por finalizada la situación.