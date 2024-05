Cuestión de Peso: la particular “dieta” de Ernesto que se hizo viral

Ernesto Cirilo Ayala, conocido como “El Gaucho”, compartió con el público detalles reveladores sobre su desafiante viaje hacia una vida más saludable en el programa “Cuestión de Peso”.

Con un peso inicial de 191,2 kg, este participante de 39 años, oriundo de Corrientes, capturó la atención de la audiencia al revelar parte de su estrategia dietética para perder peso.

La peculiar dieta de Ernesto, que incluye alimentos como “salamín cordobés, mortadelita, queso Mar del Plata y pan de campo”, se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales, generando un gran revuelo entre los espectadores del programa.

“Con el tema de la obesidad no puedo subir al caballo, me canso de estar parado. Quiero volver a cómo estaba antes, delgado, me sentía feliz”, expresó Ernesto, quien además es chef y maestro pizzero.

Ernesto detalló que su aumento de peso comenzó al consumir lo que sobraba de su trabajo, una práctica que eventualmente lo llevó a ganar kilos de más.

Sin embargo, su motivación para bajar de peso va más allá de lo estético: “Quiero poder jugar con mi hija y mejorar el vínculo con mi esposa, con quien perdió intimidad”, afirmó. Esta búsqueda de una mejor calidad de vida ha sido el motor que impulsa sus esfuerzos en el programa.

Camila, la hermana de Thiago de Gran Hermano, es una de las participantes de Cuestión de Peso

Entre los nuevos participantes, destacó Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, quien compartió una historia de lucha contra la gordofobia y el deseo ferviente de transformar su vida.

Camila, joven de 29 años, se presentó ante los especialistas del programa con un peso inicial de 139.1 kilogramos y un relato sincero que conmovió a todos los presentes.

“Soy de La Matanza, quiero entrar para poder bajar un poco más y poder estar en los ojos de los demás. Salir a la calle y que me dejen de mirar como un monstruo”, expresó con determinación, revelando sus deseos de cambio y superación.

Camila, nueva participante de "Cuestión de peso". (Fuente: captura de pantalla)

“Hace unas semanas fui a un boliche y un chico me dijo ‘Barney’, agarré mis cosas y me fui. Ahí dije que quería cambiar mi vida y salir adelante”, confesó, mostrando la crudeza de los prejuicios y la discriminación a los que se ha enfrentado.

“En mi infancia me decían, ‘gorda’, ‘fea’, ‘nunca vas a llegar a nada’, mi apodo era ‘camilota’”, recordó con valentía, revelando las heridas emocionales que ha debido sanar en su camino hacia el amor propio.

Sin embargo, a pesar de los desafíos y las adversidades, Camila aprendió a amarse a sí misma. “Yo me amo como soy, gordita y linda, me acostumbré a mi base y a mi yo”, afirmó con convicción, mostrando una fortaleza interior que inspira a quienes la rodean.

Con el apoyo del equipo del programa, espera lograr sus objetivos y superar sus miedos. Al cerrar el video, reveló su mayor temor: “Ser flaca y ser fea”. “Me amo como soy. Me acostumbré a mi yo y me juega un poco en contra. Amo a esta Camila pero sé que hay otra para pasar de página y la voy a aceptar”, concluyó.