Tremenda acusación de Fran Mariano contra la producción de Cuestión de Peso: “Siniestra...”

Fran Mariano apuntó contra la producción de Cuestión de Peso y los acusó de manipular la balanza, entre otras situaciones, para mantener el rating del programa. El exparticipante del reality de Eltrece sorprendió con sus declaraciones en “El ejército de la mañana” (Bondi), las que no pasaron desapercibidas.

Este año regresó a la pantalla chica uno de los realities más criticados en tiempos donde ya casi no se habla de los cuerpos ajenos. El ciclo en el que Alberto Cormillot está al frente, tiene como objetivo que los participantes con obesidad bajen de peso con cambios de hábitos y alimenticios, pero aparentemente no todo es como se ve en televisión.

Al menos Fran Mariano asegura no haber tenido una buena experiencia cuando acudió al programa en busca de ayuda para poder mejorar su salud y acusó a la producción de haberlo “cancelado” por hablar en contra del proyecto.

“Estoy cancelado de Cuestión de Peso porque fui el único que me anime a decir la verdad. Es mentira que es un programa más saludable de la televisión”, arrancó Fran en su comunicación vía videollamada con LAM stream.

Escalofriantes declaraciones de Fran Mariano sobre su paso por Cuestión de Peso

Luego enumeró algunas situaciones que habría vivido como participante de Cuestión de Peso: “Cuando fui a grabar una nota, recuerdo una en particular, donde tenía un bóxer que se transparentaba con agua y querían que salga de la pileta y filmarme, siendo obeso me daba mucha vergüenza y como no lo quise hacer me castigaban sacándome el psicólogo”.

Además, asegura que manipulan los resultados que arroja la balanza en el pesaje. “La balanza de Cuestión de Peso está totalmente manipulada, por eso hemos visto casos de personas que bajan 5 kilos de un día para el otro”, lanzó.

Antes y después. Franco Mariano adelgazó 75 kilos en 'Cuestión de peso'.

“Mi exposición fue muy cruel y tuve una cirugía en la cual casi me muero dentro del programa Cuestión de Peso. En el Hospital Malvinas Argentinas dijeron ‘este chico se va a morir’, me llevaron a terapia intensiva y estuve 12 días en terapia”, confesó.

Y finalmente no dudó en apuntar en contra de los responsables del ciclo: “Quiero que sepan que es una producción absolutamente siniestra, que por un punto de rating son capaces de cualquier cosa”.