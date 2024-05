Internaron de urgencia a Alberto Cormillot luego de sufrir un accidente doméstico

Alberto Cormillot, el médico nutricionista más famoso, fue hospitalizado de urgencia en las últimas horas debido a un accidente doméstico que lo llevó a fracturarse 3 costillas. El incidente generó gran preocupación en su familia y el ámbito del espectáculo, ya que tiene 85 años.

Desde su internación en el Sanatorio Finochietto, el Dr. Cormillot conversó con Teleshow para informar sobre su estado de salud. Explicó que el accidente ocurrió cuando salió de su habitación en la madrugada sin encender la luz para no despertar a su familia, y tropezó en la oscuridad.

“A las 4:05 de la mañana salí de la habitación sin prender la luz, para no despertar a la familia y, en la oscuridad, me caí y me fisuré una costilla”, relató el especialista que tuvo un hijo hace casi tres años. En este momento se encuentra bajo observación médica mientras espera los resultados de una tomografía.

Alberto Cormillot junto a Estefanía Pasquini y su hijo Emilio en "Cuestión de Peso".

Sobre cómo está contó: “Me siento perfecto, salvo por el dolor. Me están estudiando y dando analgésicos. Ahora estoy en la habitación esperando el resultado de la tomografía”.

El incidente ocurre apenas una semana después de que el médico relanzara su programa “Cuestión de Peso” en eltrece, junto a su hijo, Adrián, y su nieta, Abril.

El staff de la nueva temporada de "Cuestión de Peso".

El periodista Juan Etchegoyen a través de su cuenta de X (antes llamado Twitter) dio más detalles del estado de salud del Dr. Cormillot y contó que se fracturó tres costillas: “Internaron de urgencia al Dr Alberto Cormillot. Se quebró tres costillas. Se encuentra en el Cemic recuperándose después de lo sucedido”.

Juan Etchegoyen informó que el médico se fracturó 3 costillas.

En enero, el médico había sido internado luego de una importante descompostura. En el hospital recibió atención médica mediante hidratación para tratar la descompostura y algunos estudios clínicos.

Al momento del alta se comunicó con distintos medios para transmitir tranquilidad: “Ya estoy mejor, Les agradezco mucho, todos me preguntaron cómo estaba. Estoy fenómeno, me estoy yendo de alta”.