Viviana Canosa se metió en el escándalo de Novak Djokovic en Australia

Este jueves, el tenista serbio Novak Djokovic se vio envuelto en una fuerte polémica porque las autoridades de Australia no lo dejaron acceder a su territorio para jugar el Abierto de Melbourne “por no tener en regla la documentación que le habilite la exención médica requerida para los no vacunados” que llegan a ese país.

El deportista estuvo retenido durante ocho horas en el Aeropuerto Internacional Tullamarine en Melbourne, donde finalmente fue notificado de que debe retornar a su país de origen “en el primer vuelo disponible”, informó el sitio de noticias australiano The Age.

Esta noticia encendió aún más la grieta entre los que están a favor y en contra de las vacunas, y las redes sociales fueron escenario del acaudalado debate sobre si debe aplicarse el pase sanitario o no.

Qué dijo Viviana Canosa sobre Novak Djokovic

Entre tantas opiniones en Twitter y en los medios de comunicación, Viviana Canosa se metió en este escándalo mundial y apoyó al reconocido tenista.

“Me caso con vos, #Djokovic”, expresó la periodista, que a lo largo de la pandemia ha sido muy cuestionada por sus actitudes, como cuando fingió tomar dióxido de cloro al aire de su entonces programa en Canal 9.

El tuit de Viviana Canosa sobre el escándalo con Djokovic

Viviana Canosa arremetió contra Rafael Nadal

El tenista español Rafael Nadal (6° del ranking mundial) se sumó a la polémica de Novak Djokovic y aseguró: “Él es una persona mayor de edad que toma sus propias decisiones y que tiene que pagar las consecuencias de esas decisiones”.

“Me pone mal por él pero Novak sabía las condiciones de antemano. Es normal que la gente de Australia se frustrara. Pasaron confinamientos muy duros, la gente no podía viajar de un estado a otro”, agregó sobre el tema.

Fue entonces que Viviana Canosa, en contra de las declaraciones de Nadal, sentenció en su cuenta de Twitter de forma irónica: “Y ahora sí, el que faltaba”.