Virginia Gallardo deslumbró a sus seguidores con distintos corsets de encaje delicados y ardientes

Virginia Gallardo es una de las famosas que siempre está activa en los medios y en las redes sociales. Tras su paso por “Polémica en el bar”, ahora trabaja como panelista en “Intrusos” y suma muy buenos datos sobre lo que pasa en los camarines de los famosos.

Ella es dueña de una figura envidiable que en sus primeros años de carrera mostraba sin parar, la vida pasó y su vida cambió. En 2019 se casó con Martín Rojas y un año después se convirtieron en padres de Martina, quien nació en mayo de 2020.

Al recorrer la cuenta de Instagram de la blonda uno nota su presencia más formal y sus atuendos que dejan menos piel al descubierto pero eso sí, su sensualidad sigue intacta y no importa qué se ponga o cómo pose para la cámara. Virginia siempre es sexy. Y así lo demostró con una producción casera que hizo de lencería de diseño.

Virginia Gallardo posó con corsetería híper sensual y conquistó a todos

“Me puse linda para mi”, escribió la mediática en la que se muestra con un conjunto recostada en la cama y también con diversos modelos de corsets delicados y ardientes.

La artista fue pareja de Ricardo Fort del 2009 al 2013 y en esos años ella fue un pilar muy importante en la vida del chocolatero, al menos así lo reveló la mejor amiga de él. Ayelén Fernández le dijo a Ángel de Brito varias verdades.

Cómo era la relación de Virginia Gallardo con Ricardo Fort

En una entrevista exclusiva con el conductor de “Los ángeles de la mañana”, Ayelén Fernández confió que Virginia Gallardo “no era una chica rentada” de Ricardo Fort.

“La relación más genuina y el mejor vínculo que tuvo Ricardo de toda la que le conocí fue ella, indiscutiblemente”, confió y sumó: “Eso era un amor a otro nivel. Era una cosa muy diferente. No le podemos llamar noviazgo porque a él le gustaban los hombres. Él estaba enloquecido con ella. La amaba, la adoraba, le encantaba. No era un tema de ‘okey eres mi pareja real’ ya que todos sabemos lo que hay entre un hombre y una mujer. No, no, no... Era su novia a otra forma”.

Hoy Virginia vive la vida con su familia y disfruta de cada instante que comparten. Recuerda con mucho cariño a Fort y cada vez que recuerda sus años juntos se emociona.