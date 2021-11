¿Cuál es el signo menos romántico del zodíaco?

Existen personas a las que no les es fácil expresar lo que sienten aunque eso no signifique que no tengan sentimientos. La cuestión es que no encuentran palabras para decir ni acciones para hacer que demuestren lo que realmente siente.

Este horóscopo está focalizado en el signo menos romántico del zodíaco, el que se ve como cero cariñoso y el que le cuesta un montón decir un “te quiero”.

Virgo, el signo menos romántico del zodíaco

Virgo es el signo más perfeccionista del zodiaco y suele ser percibido como frío. Es capaz de dar besos, abrazos y mucho amor aunque solo hará en total intimidad, una demostración en público jamás será realizada.

Las parejas de una persona nacida bajo este signo zodiacal no deben esperar detalles en días especiales, ya que los virginianos prefieren sorprender.

Los signos menos románticos del zodíaco son Virgo y Capricornio

Una sola mala experiencia en el amor les es suficiente para cerrar su corazón y mostrarse reacios a enamorarse.

Capricornio, el otro signo menos romántico del zodíaco

Capricornio es uno de los signos más discretos del zodiaco; no es que no sea romántico, sino que es pudoroso y le da vergüenza expresar sus sentimientos.

Cuando alguien le llama la atención, hará todo lo que pueda para entregar su corazón, pero será el resultado de un gran esfuerzo tras haberse quitado la coraza.