Yanina Latorre le dijo “espermatozoide lila” a una periodista deportiva y ella la fulminó

Yanina Latorre es una de las panelistas más filosas de la televisión, no tiene pelos en la lengua cuando opina del resto de las personas y esta vez, se metió con el look elegido por la periodista Ángela Lerena para asistir a la ceremonia de los Premios Martín Fierro.

En “Los ángeles de la mañana”, analizaron los distintos atuendos que habían elegido los famosos para participar del evento y mientras pasaban imágenes de los asistentes, apareció la periodista deportiva con un vestido de color lila, strapless y recto, con volados verticales en la parte frontal y en la espalda.

Y claro, la blonda no se pudo contener y lanzó: “¡Ella se vistió de ameba! Jajaja. Horrible el vestido”, entre risas y las miradas incómodas de sus compañeras, Yanina sumó: “Es que a veces se quieren hacer las modernas y no son modelos. Parece un espermatozoide lila”.

Ángela Lerena le respondió las críticas a su vestido que le hizo Yanina Latorre

Al escucharla, Ángel de Brito comentó: “No, discúlpenme. Este es de los vestidos más feos. No sé si una ameba, pero no la favorecía” y agregó un dato como para defender la elección del vestido: “Ella dijo que se sentía incómoda porque no estaba acostumbrada a ir a este tipo de fiestas”.

Pero la respuesta de la periodista no se tardó en llegar y le dio duro a la mujer de Diego Latorre.

Qué le contestó Ángela Lerena a Yanina Latorre

Al enterarse de los dichos de Yanina Latorre, Ángela Lerena no titubeó en utilizar las redes para hablar de su look y contestarle a la rubia que la criticó.

“Me contó mi vecino (?) sobre la polémica (!) en torno a mi vestido”, se lee al comienzo del tuit de la periodista deportiva.

“No está bueno naturalizar que sólo las modelos pueden innovar con formas y colores. ¿Si pesás más de 50 tenés que vestirte de negro?”, consultó a modo de reflexión. “Ese estereotipo también lo desafiamos. Violeta y feliz, venceremos”, cerró.

Tras los idas y vueltas, Ángela reveló en la misma red social que la producción de “Los ángeles de la mañana” la invitó a asistir al programa para hablar del conflicto por su vestido y los estereotipos. Y en el mismo tuit reveló su respuesta: “Dije que no porque no puedo. Agradezco el gesto y hubiera estado bueno”.