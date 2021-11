Martín Bossi se descompensó en el escenario y suspendió el show en Uruguay

Martín Bossi está de gira por Uruguay con su espectáculo “Comedy Tour” pero este jueves por la noche ocurrió algo inesperado: la suspensión abrupta de la función en Paysandú cuando ya llevaba algunos minutos en acción.

“Le bajó la presión, vino una ambulancia, lo estabilizaron y está bien. Solo un susto y función suspendida”, informó Rodrigo Lussich en su cuenta de Twitter y luego se supo que el humorista había sufrido un brote alérgico por el que no pudo seguir con el show.

La periodista Estefanía Berardi fue quien precisó que el artista venía con ese cuadro desde hacía varios días y en una conferencia de prensa, el mismo Bossi confió: “Soy alérgico al polen, canté un poquito y lamentablemente no pude seguir”.

Martín Bossi debió ser atendido en medio de su show por un brote alérgico

“Tuve una alergia fuerte que se me fue al pecho, no pude hablar y menos continuar con un show que iba a durar alrededor de dos horas”, sumó apenado.

“Estoy hace tres meses con una gira que es muy exigente”, dijo y según las últimas noticias, Martín ya está estabilizado y con buen ánimo aunque deberá hacer reposo según le indicaron los médicos que lo atendieron.

¿Martín Bossi y Sabrina Carballo, están juntos?

En “Los Ángeles de la Mañana”, Maite Peñoñori confió que Martín Bossi y Sabrina Carballo tendrían una relación informal desde hace bastante tiempo. “Se estuvo quedando algunos días en la casa de ella, ya hay un vínculo de pernocte. A mí me cuentan que viene de hace mucho esta relación pero así, medio informal, libre como diría La China”, dijo la panelista.

Y la actriz, en una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live, se refirió a los rumores y los aclaró. “¿Estás saliendo con Martin Bossi o no?”, le consultó el periodista y ella tentada: “No, Es un amigo. Fui a comer con él. No veo tele pero algunos amigos me mandaron lo que había pasado y hasta se ofendieron porque no les había contado nada”.

Los mediáticos mantendrían un romance desde hace tiempo

“Yo prefiero que la gente me conozca por sí laburo bien o mal, por si laburo bien mejor. En este caso, voy a decir que no es cierto. Fui a comer con él pero porque es amigo, más que eso. Hasta decían que habíamos ido a una cervecería y ni eso, porque yo no tomo cerveza”, dijo y precisó que toda su vida a mantenido un perfil bajo.

Al final de la nota, el conductor del programa realizado en vivo por Instagram le preguntó si son amigos y Sabrina se sinceró: “Es un amigo, lo quiero mucho. Dicen que le quisieron sacar una foto y no se dejó. No es así él tampoco”.