Flor Vigna lanzó su primera canción y Luciano Castro participó del videoclip con muy poca ropa

Hace algunos días Flor Vigna anunció, en sus redes sociales la presentación de su primera canción y video clip junto a Luciano Castro. Finalmente llegó el momento del estreno y este jueves la bailarina lanzó en Youtube la pieza audiovisual de “UY!”.

Flor Vigna y Luciano Castro.

Flor ya había dado un adelanto en sus redes sociales al ocultar todas sus fotos y dejar únicamente una captura del clip, en donde se la puede ver junto a su pareja en plena pose acrobática.

Con una letra muy pegadiza y una puesta en escena llena de color, la idea de Vigna es que la canción coseche una buena cantidad de visitas para convertirse de esta manera en uno de los hits de este verano.

Antes del estreno, la exparticipante de “Showmatch: La Academia” dialogó con la Revista Caras sobre su inspiración para este tema y aclaró que no está dedicada a su ex, Nico Occhiato: “Esta primera canción es la letra más pícara que escribí. Y no es autorreferencial ni dedicada a mi ex pareja. Habla particularmente de mirar por el retrovisor, observar para atrás y ver que ese lugar o persona o trabajo ya te queda chico. Es verlo desde otro punto de vista, ese algo que antes pertenecía a tu presente y ahora decir ‘yo no vuelvo ahí’”, señaló Flor.

Además, la incipiente cantante dejo entrever que “UY!” es la primera de 11 canciones que todavía no han visto la luz y que según ella cuentan detalles muy íntimos de su vida privada: “En algunas canciones escribí mi diario íntimo más o menos. A veces no te das cuenta y sos vos la que estás ahí en la canción y lo ves cuando la terminaste, es algo inconsciente”, explicó Vigna.

Luciano Castro en el videoclip de Flor Vigna.

Por otra parte cabe la mención a Luciano Castro, que en el videoclip aparece con poca ropa y deja a la vista su físico trabajado, algo que no pasó desapercibido en las redes y que lo hizo acreedor de algunos elogios.

