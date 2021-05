Victoria Maurette, la ex “Rebelde Way” que rompió con el mundo Cris Morena y triunfa en la música

En 2002, Cris Morena lanzó su tira éxito “Rebelde Way” y entre sus personajes principales estaba Vico, el papel interpretado por Victoria Maurette, quien con su pelo corto, ojos celestes y arito en la nariz parecía ser una de las estudiantes del Elite Way School más revoltosas.

Lo cierto es que desde ese momento, la joven no paró de triunfar en el mundo de la actuación, pareció también en “Casi ángeles” pero decidió romper con el universo teen propuesto y encarar papeles fuertes en el cine de Hollywood en películas como “Necronomicon” y “27: el club de los lalditos”.

Tiene una especial predilección por las películas de terror argentinas y extranjeras ya que también participó en “5 am cinco ante los miedos”, “Dying God”, “Los Ángeles”, “Left for dead”, “Los olvidados” y “Bulletface”, entre otras, que la llevó a ser considerada en el circuito internacional de los filmes de terror como “la Scream Queen argentina”.

Victoria además siguió en el mundo de la música con su proyecto “La Maurette”; su disco debut fue “Get Together” y su último trabajo se titula “Eterna”, del cual hará muestra en un streaming este 29 de mayo, desde el escenario de Cultural Vivo a través de Passline.

“Suelo componer en inglés ya que fue mi primer idioma”, comparte la artista que es mamá de una niña de 9 años y que trabaja junto a UJI, su hermano Dj y productor de música electrónica.

Sobre “Get Together”, Victoria cuenta: “Hicimos juntos este EP orgánico, con instrumentos, músicos y programaciones. A mí todo lo alternativo me llama bastante la atención. También escucho bastante pop, me nutro con lo actual y lo comercial porque me gusta, pero en este EP como mi hermano tiene ese sello de lo experimental me pareció una buena dinámica para generar juntos. Fue surgiendo de esa manera”.