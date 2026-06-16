El gigante del entretenimiento que adquirió el Movistar Arena y sumó más poder en Argentina: lo que cambia ahora

La industria del entretenimiento en vivo en Argentina dio un nuevo paso hacia la concentración, luego de que la multinacional estadounidense Live Nation Entertainment adquiriera una participación mayoritaria en el Movistar Arena de Buenos Aires, uno de los recintos cubiertos más importantes de América Latina.

Referentes de la música y el folclore cuyano despidieron a Pocho Sosa

Adiós a Pocho Sosa: Cinco canciones para volver a escuchar su extraordinaria voz antes de que termine el otoño

Más que la compra de un estadio cerrado, Live Nation amplía una estructura que ya incluye a DF Entertainment, responsable de eventos como Lollapalooza Argentina, y a Dale Play Live, vinculada a artistas como Duki y Bizarrap, cuya adquisición mayoritaria también fue anunciada recientemente.

La Nación, hasta ahora accionista principal del Movistar Arena, continuará formando parte de la sociedad, aunque con una participación minoritaria.

"Movistar Arena Buenos Aires es uno de los recintos más importantes de Latinoamérica. Nos entusiasma apoyar al equipo de Movistar Arena para que siga ofreciendo un ambiente de primera clase a artistas y fans", expresó Michael Rapino , presidente y director ejecutivo de Live Nation Entertainment.

Inaugurado en 2019, el Movistar Arena se transformó rápidamente en una de las plazas más codiciadas por artistas nacionales e internacionales. Con capacidad para 15.000 espectadores, el recinto porteño alberga más de 250 eventos por año y recibe alrededor de 2,5 millones de asistentes.

La compra le permite además a Live Nation controlar dos de los principales Movistar Arena de Sudamérica. En diciembre de 2025 ya había adquirido una participación mayoritaria en el Movistar Arena de Santiago de Chile, que cuenta con una capacidad similar y organiza unos 170 espectáculos anuales.

Según informó la compañía, la gestión cotidiana del estadio seguirá en manos del actual equipo directivo encabezado por Gabriel Dantur, mientras que el recinto continuará abierto a productores y organizadores externos.

Live Nation en Argentina, la expansión de un imperio global

La llegada de Live Nation a Argentina comenzó en 2018 con la compra de DF Entertainment, pero en los últimos años aceleró significativamente su presencia en la región.

A comienzos de este año, la empresa firmó además un acuerdo por diez años para obtener los derechos exclusivos de conciertos y naming del Más Monumental, el estadio más grande del país y sede de Club Atlético River Plate.

Live Nation ya maneja el Movistar Arena, Dale Play, el estadio Más Monumental y DF Entertainment Live Nation ya maneja el Movistar Arena, Dale Play, el estadio Más Monumental y DF Entertainment

La expansión también se refleja en México, donde la compañía elevó recientemente al 75% su participación en OCESA, consolidando su liderazgo en el mercado latinoamericano.

Con la incorporación del Movistar Arena, Live Nation pasa a tener influencia directa o participación en algunos de los activos más importantes del negocio del entretenimiento de Argentina:

DF Entertainment , organizadora de grandes festivales y recitales internacionales.

, organizadora de grandes festivales y recitales internacionales. Dale Play Live , especializada en artistas urbanos, pop y música popular.

, especializada en artistas urbanos, pop y música popular. Movistar Arena Buenos Aires, uno de los recintos cerrados más importantes de la región.

uno de los recintos cerrados más importantes de la región. Los derechos exclusivos para conciertos en el estadio Más Monumental.

La operación confirma una tendencia que se observa en todo el continente: las grandes multinacionales del entretenimiento buscan controlar cada vez más eslabones del negocio, desde la producción de espectáculos hasta los recintos donde se realizan los shows, pasando por la venta de entradas y la representación artística.

Más allá de su importancia en los negocios globales del entretenimiento, Live Nation enfrentó varias polémicas en el último tiempo.

En abril de este año, un jurado federal en Nueva York determinó que Live Nation y su filial Ticketmaster operaron de manera ilegal como monopolio en el mercado de venta de entradas para espectáculos en Estados Unidos, lo que infringe las leyes antimonopolio federales y estatales.

Además, en EE.UU. son comunes los llamados "precios dinámicos", algo aún no aplicado en Argentina: tarifas que ajustan automáticamente su valor al alza según la oferta y la demanda, encareciendo los tickets más populares en tiempo real.