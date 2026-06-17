El dúo Cangemi-Guevara estrena su nuevo proyecto en Mendoza

Dos reconocidos referentes de la música popular actual regresan a los escenarios locales con una propuesta que fusiona las raíces folclóricas, el jazz y el rock en un formato escénico interdisciplinario.

El dúo integrado por la cantante Julieta Cangemi y el músico, productor y arreglador Joaquín Guevara se presentará este jueves 18 de junio, a las 21, en la Sala Roja de la Nave UNCuyo. Los artistas mendocinos, actualmente radicados en Buenos Aires, pondrán en escena su espectáculo "Canciones", una propuesta poderosa e intimista que busca reflejar la identidad de los territorios a través de la música popular argentina contemporánea.

Con una trayectoria conjunta de más de 15 años, que incluye colaboraciones con organismos como la Orquesta Filarmónica de Mendoza y la Camerata Argentina, la dupla confluye en este proyecto propio para construir un puente generacional entre la herencia cultural cuyana y las búsquedas sonoras de vanguardia. Tras haber presentado con éxito este material en el Teatro Quintanilla a sala llena, los músicos encaran una gira por la región de Cuyo que pone el foco en la innovación interpretativa.

Canciones y una puesta audiovisual El repertorio de la velada estará compuesto por 18 piezas que abarcan un arco diverso desde tonadas tradicionales hasta el rock, transitando diferentes géneros y climas. Según explicaron los creadores, el espectáculo entiende a la canción como "un vehículo de sentido, memoria y testimonio".

Además del despliegue sonoro, la puesta incorporará una experiencia audiovisual interactiva mediante la proyección en vivo de un cortometraje correspondiente a su EP, material que fue seleccionado por la curaduría oficial del BAMV Fest Cuyo. El concierto se completará en el escenario con el respaldo de una banda integrada por destacados músicos locales.

Embed - "CANCIONES" Joaquín Guevara - Julieta Cangemi Las entradas para la función ya se encuentran disponibles en la plataforma Entrada Web y en la boletería del espacio cultural, ubicado en Juan Agustín Maza 250 de Ciudad, con valores que van desde los $15.000 en la primera preventa hasta los $20.000 para la entrada general.