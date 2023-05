Vanessa Hudgens, de High School Musical, se filmó en bikini y dejó al aire su delantera

No cabe dudas que muchos hemos crecido al ritmo de Get’cha Head In the Game o cualquiera de las numerosas canciones que se popularizaron con High School Musical.

La saga de películas juveniles de Disney que narró la historia de varios amigos, mientras se abrían paso en el mundo de la música, sigue siendo una de las producciones que más han trascendido y mucho es por el gran papel de Zac Efron, Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale.

Vanessa Hudgens encarnaba a la dulce y tímida Gabriella Montez, una joven súper inteligente y con un talento musical como no había dos, que con el tiempo enamoro, tanto dentro como fuera de la película a Zac Efron (Troy Bolton).

Actualmente, lejos de lo que le significo el papel que le dio un nombre en el mundo y que le valió varias nominaciones a numerosos premios, Vanessa se ha dedicado a seguir actuando en menor medida y al ámbito empresarial y a potenciar su paso por la industria musical.

Además, Vanessa posee más de 50 millones de seguidores, solo en Instagram, lo que la pone en el listado de influencer a nivel mundial. Con atuendos y apuesta de moda, la actriz de 34 años ha sabido llevarse elogios y enamorar los internautas.

Con un llamativo bikini, Vanessa Hudgens enamoró a sus fans

Recientemente, disfrutando de las playas estadounidenses, la interprete californiana se calzó un bikini colorido que fue furor en la red social de la camarita.

Se trata de un traje de baño de dos partes, de la que solo dejó de ver la delantera. La prenda es de color verde en su mayoría, pero llena de detalles floreados en colores primaverales, que le dieron un estilo propio.

Mientras posaba, con lentes de sol y tomando una bebida que tenía en una mano, con la otra hizo un paneo de su físico privilegiado, del que resaltó su abdomen y delantera, como del paisaje sin gente que la acompañó para disfrutar de un momento de relax.

