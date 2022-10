Operación Cerveza: De qué se trata la última película de Zac Efron y dónde verla

¿Alguna vez dijiste la frase “era joda y quedó”? Bueno, no me cabe ninguna duda de que nació con esta historia, tan ridícula como real.

Protagonizada por Zac Efron, Bill Murray y Russell Crowe, la película cuenta la historia real de John “Chick” Donahue, quien en 19698 se embarcó en un viaje imposible para llevarle cervezas a sus amigos que estaban luchando en suelo vietnamita y que él mismo relató en su libro “The Greatest Beer Run Ever: A Memoir of Friendship, Loyalty, and War” (algo así como “La mejor carrera de cerveza del mundo: Memoria de amistad, lealtad y guerra).

El director de la película es Peter Farrelly, quien también dirigió The Green Book, la película protagonizada por Viggo Mortensen y que se quedó con tres premios Oscar en el año 2019. Farrelly también estuvo detrás de otras películas más pochocleras como Tonto y Retonto 2, La mujer de mis pesadillas, Amor Ciego y la delirante Irene, yo y mi otro yo.

En Latinoamérica, la película es conocida como Operación Cerveza, mientras que en España se la conoce como Yo me encargo de la cerveza (mucho mejor que A todo gas, como se conoce a Rápido y Furioso).

Zac Efron junto al verdadero John "Chick" Donahue, en el Festival de Cine de Toronto

DE QUÉ SE TRATA OPERACIÓN CERVEZA.

Una comunidad atravesada por la guerra de Vietnam y un chico que no tenía nada mejor que hacer, además de dormir hasta el mediodía. Chick Donahue era un tipo poco brillante y no era precisamente el hijo modelo de su familia. Su papá estaba un poco harto de que no hiciera algo útil con su vida y sus amigos no le tenían mucho respeto.

Un día, en medio de una ronda de cervezas y una charla casi sin sentido, Chick se propuso hacer algo por los demás. Con un bolso cargado de cervezas iba a ir a “bancar” a sus amigos, a miles de kilómetros de distancia. La efervescencia adolescente hizo que el entusiasmo le durara poco.

El actor protagoniza Operación Cerveza junto a Rusell Crowe y Bill Murray

Las familias de los soldados empezar a ver en él una especie de emisario y lo empiezan a llenar de regalos y mensajes, para que él les entregue una vez allá. Eso hacía su viaja cada vez más real y ya la idea no estaba siendo tan genial, pero tan rápido como sus amigos y su propia familia pusieron en duda su decisión, hasta el punto de burlarse, las ganas de demostrarles que estaban equivocados fueron más fuertes que su intención de viajar.

Un viaje de dos meses en barco como maquinista y Vietnam ya era una realidad. Una vez ahí tenía que encontrar a sus amigos. Acá la cosa se empieza a complicar un poco, pero se abraza a lo inverosímil con fuerza. “¿En serio vas a zafar así?” guardá esta frase porque la vas a decir varias veces.

Delirante, absurda e inexplicablemente entretenida, Operación Cerveza te tiene al borde del sobresalto. No es una colección de carcajadas, pero como comedia sirve y tiene algunos guiños que te sacan una sonrisa. ¿Dónde la podés ver? Por ahora solo está en Apple Tv.