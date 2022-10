Por la muerte de Robbie Coltrane, fanáticos hicieron un emotivo homenaje en el parque temático de Harry Potter

Fanáticos de todo el mundo lamentaron la muerte del actor británico Robbie Coltrane, conocido por su papel del gigante afable Hagrid en las películas de la saga Harry Potter. El artista murió a los 72 años durante la mañana del viernes. Por este motivo, se llevó adelante un emotivo homenaje en Estados Unidos con un elemento esencial: la varita mágica que usan los personajes para hacer hechizos.

Con las manos apuntando al cielo, al igual que lo hacen en distintos momentos del film, los amantes de Harry Potter se reunieron frente al Castillo de Hogwarts en el parque temático que se ubica en Orlando para recordar al talentoso hechicero.

Quién era Robbie Coltrane

Comenzó como actor en televisión y, tras varias series, también participó en dos películas de James Bond: “The World Is Not Enough” (“El mundo nunca es suficiente” o “007: El mundo no basta”, según su título en distintos países hispanohablantes) y “GoldenEye”.

En los dos largometrajes, de la época de Pierce Brosnan como James Bond, Coltrane interpretó a un antiguo agente del KGB soviético convertido en un jefe mafioso, detalla el portal Ámbito.

En la cuenta oficial de Twitter del agente 007, los productores de la franquicia Michael G. Wilson y Barbara Broccoli lo recordaron como “un actor excepcional cuyo talento no tenía límites”.

“Lo extrañaremos en tanto que amigo. Descansa en paz, Robbie”.

Historia de vida

Nacido en Rutherglen, cerca de Glasgow, Escocia, el actor era adorado por niños y mayores de todo el mundo por su interpretación del personaje de Rubeus Hagrid, medio gigante, medio humano, amable, que ayuda al joven brujo Harry Potter y sus amigos en sus aventuras en la escuela de brujería de Hogwarts.

En realidad medía 1,86 metros, pero en las películas se aplicaban efectos para hacerlo parecer mucho más grande.

“Además de ser un actor maravilloso, era inteligente, de ingenio brillante y tras 40 años de llamarme con orgullo su agente, lo extrañaré”, dijo su representante Belinda Wright.

Coltrane se dio a conocer en el medio televisivo en los años noventa por su papel de doctor Eddie “Fitz” Fitzgerald en la serie británica policiaca “Cracker”, con la que logró ganar premios Bafta durante tres años consecutivos (1994, 1995 y 1996), recordó su agente.