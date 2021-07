Una joven logró cantar en La Voz tras la muerte de su madre y conmovió a Ricardo Montaner con su confesión

Sin dudas La Voz Argentina también es un espacio donde las emociones están a flor de piel no solo en los participantes, sino también en los coaches. Este lunes una joven oriunda de Córdoba logró cantar a un mes de la muerte de su madre, y conmovió a Ricardo Montaner con una historia que lo involucra.

Se trata de Luciana Irigoyen, la joven de 28 años que con su interpretación del tema “Marinero de Luces” de Isabel Pantoja llegó al corazón de la familia Montaner. Mau y Ricky y Ricardo fueron quienes se dieron vuelta, pero finalmente la participante eligió al padre de la familia de cantantes.

“Tienes un don”, le dijo Ricardo Montaner a Luciana cuando terminó la canción y le suplicó que no escuchara a sus hijos y se quedara en su equipo. Entre chistes y juegos, luego del las palabras de Mau y Ricky para intentar convencerla, el cantante le preguntó por su familia, sin saber que era un tema delicado para la participante.

“Hablando de familia, que ellos aprendieron de mi, quiero me hables de tu familia, de tus padres, si te apoyan en la carrera musical”, dijo el artista y la cara de la joven cambió por completo. “Qué pregunta la tuya. Estoy acá y mi mamá murió hace un mes y pensé que no iba a volver a cantar nunca más”, dijo y las palabras de Luciana conmovieron no solo al público, sino también a los jurados.

Luciana Irigoyen, la joven que emocionó a Ricardo Montaner. Captura del vivo.

Pero no quedó ahí, sino que la cordobesa le reveló a Ricardo Montaner que su mamá se fue de este mundo escuchando uno de sus temas. “Mi mamá se fue de mis brazos mientras yo le cantaba La Gloria de Dios y dije que no iba a cantar más. Sin embargo, estoy a La Voz, que era algo que ella quería para mi”.

Luciana eligió el equipo de Ricardo y él se acercó agradecido a hablarle a los ojos. “Quiero que sepas que valoro eso que acabas de decir y quiero que sepas que tu mamá está disfrutando desde el cielo viéndote triunfar”, dijo y le prometió que iban a cantar juntos La Gloria de Dios.